Nhóm dân quân phường giả cảnh sát hình sự “làm tiền” người đi đường

Tin từ Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa được Đội 3, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bàn giao nhóm dân quân tự vệ của phường 14, quận 10 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an đã bắt giữ 7 đối tượng (4 đối tượng là dân quân tự vệ phường 14) giả cảnh sát hình sự để “làm tiền” người đi đường, trong đó cầm đầu là Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú tại phường 14, quận 10).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Đức

Vào lúc 23h đêm 6/6, tổ trinh sát hình sự thuộc đội 3 tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 thì phát hiện nhóm 7 người do Đức cầm đầu chặn xe người đi đường, tự xưng là cảnh sát hình sự, đòi kiểm tra giấy tờ.

Qua kiểm tra, tổ trinh sát xác định các đối tượng trên là giả mạo nên đã bắt giữ, áp giải về Công an quận 10 làm rõ. Tại đây, 4 trong số đối tượng khai nhận là dân quân tự vệ của phường 14, quận 10. Đêm đến, nhóm này cùng 2 người khác dưới sự chỉ huy của Đức mang theo còng số 8, đèn pin, gậy 3 khúc, dây rút… ra đứng ở giao lộ Lý Thường Kiệt – Tô Hiến Thành (quận 10).

Từ khoảng 21h đêm cho đến rạng sáng hôm sau, nhóm này “mai phục” ở khu vực trên. Lúc chặn xe người đi đường lại, Đức trưng ra thẻ Đảng viên màu đỏ có dán hình công an để “làm tiền”. Ai phản ứng hoặc không xuất trình giấy tờ chúng đánh đập và đưa về phường.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận trước khi bị bắt giữ đã thực hiện được 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của người dân với cách thức như trên. Công an quận 10 đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Infonet