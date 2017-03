Nhóm đối tượng chém chết chủ quán Karaoke ra đầu thú

Sáng ngày 15/3, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đang tạm giữ 4 đối tượng trong băng nhóm chém chết chủ quán Karaoke Ngoại ô vào đêm 11/3 vừa qua.

Quán Karaoke Ngoại ô - nơi xảy ra vụ truy sát khiến chủ quán tử vong

Đại tá Nguyễn Viết Hòa thông tin, ba ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, một đối tượng là Nguyễn Văn Linh (trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đã đến phòng PC45 đầu thú. Sau đó 3 đối tượng khác, một đối tượng tên Long (xã Hưng Lộc, TP Vinh), hai đối tượng còn lại là Lâm và Hưng (đều trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) cũng lần lượt đầu thú.

Vào khoảng 23h ngày 11/3, khi ông Nguyễn Ngọc Hồng (51 tuổi, chủ quán Karaoke Ngoại ô tại xóm 13, xã Nghi Kim, TP Vinh) đang chuẩn bị đóng cửa quán thì một nhóm hơn 10 thanh niên đi xe máy đèo ba, tay cầm dao kiếm đến chém đứt chân ông Hồng.

Ông Hồng bị tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi người nhà chủ quán gọi điện cho cảnh sát thì nhóm đối tượng lập tức lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát và người thân đã thu giữ tại hiện trường một chiếc xe máy hãng Exciter mang BKS 37-…

Theo điều tra ban đầu, sở dĩ nhóm này gây án là do một nhóm hát khác không chịu về khi ông Hồng nôn nóng đóng cửa vì đã hết giờ quy định. Nhóm này đã phật ý với ông Hồng nên gọi nhóm khác đến “dằn mặt” chủ quán.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang lấy lời khai các nghi can và truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Doãn Hòa - Lany Nguyễn (Dân trí)