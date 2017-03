Nhóm giang hồ chặn xe khách, hăm dọa tài xế

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nhóm người dùng hung khí đập vỡ kính xe ô tô trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1-12 xe khách của hãng Thành Công từ Bình Phước đi TP.HCM do tài xế Trương Tấn Lợi (46 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước) điều khiển. Khi xe vừa qua địa bàn TP Thủ Dầu Một đến phường An Thạnh, Thuận An thì bị tám người đi trên bốn xe máy vượt lên dùng gậy gỗ và tuýp sắt đập vào hông xe.



Xe khách cố chạy thêm khoảng 200 m nữa thì bị các đối tượng chặn đầu ép dừng lại. Tài xế chốt chặt cửa cố thủ. Các đối tượng trên tiếp tục dọa nạt tài xế và phụ xe và dùng gậy gỗ, tuýp sắt đập bể cửa kính xe khách. Lúc này trên xe có 30 hành khách bị một phen hoảng sợ. Sau đó nhóm đối tượng bỏ đi trước khi công an có mặt tại hiện trường.