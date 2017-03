Nhóm giang hồ dùng súng ‘xử’ nhau

Ngày 10-4, Đinh Thanh Vinh (ảnh) ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, nghi can cầm đầu vụ thanh toán đêm 5-4 khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng đã đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú.

Trước đó, hai đàn em thân tín của Vinh là Lê Viết Nghĩa (Nghĩa “nhớp”) và Doãn Việt Quang cũng đã đến công an đầu thú.

Bước đầu xác định khi tham gia hỗn chiến, Vinh và Nghĩa sử dụng hai khẩu súng hoa cải, còn Quang dùng mã tấu. Khi phục kích nhóm của Hạ Ngọc Vi, ba nghi can này trực tiếp chém, nổ súng vào đối thủ.

Sau khi gây án, Nghĩa và Quang trốn vào Quảng Ngãi, riêng Vinh trốn ra TP Đà Nẵng. Ngày 8-4, Nghĩa rủ Quang ra đầu thú và hai người này lần lượt đến công an. Hiện cả ba nghi can được đưa về Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.





Như chúng tôi đã thông tin, sau khi lánh mặt vào TP.HCM tránh quyết định đưa đi cải tạo, Vinh quay lại Quảng Nam thì bị đàn em Hạ Ngọc Vi hất chân. Vi liên tục khiêu khích, quậy phá “lãnh địa” đại ca nên Vinh và Vi dẫn đàn em mang theo mã tấu gặp nhau tại khu vực gần quán nhậu Gió Chiều (xã Đại Nghĩa) để giải quyết.

Trong lúc ẩu đả, nhóm của Vinh đã nổ súng làm một người chết, Vi và một đàn em bị thương nặng…

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ba nghi can chủ chốt vụ nổ súng đã ra đầu thú. Công an đang truy bắt những người liên quan.