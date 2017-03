Nhóm hacker ăn cắp mật khẩu email bị bắt

Theo cảnh sát, tại nhiều địa phương nhất là TP HCM và Hà Nội, hàng loạt người bị mất mật khẩu hộp thư khi truy cập và đăng nhập một số trang web. Có doanh nghiệp du lịch cũng bị mất nhiều thông tin hoạt động kinh doanh, cũng như bảo mật khi một nhân viên mất tài khoản email.

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia an ninh mạng, Công an Đà Nẵng, Công an Quảng Trị phối hợp với Công an TP HCM phát hiện Phan Thành Phát (19 tuổi, đang học công nghệ thông tin tại Đà Nẵng) đã lập ra các trang web "ăn cắp" mật khẩu này.

Phát thừa nhận đã thiết kế và triển khai hàng loạt các trang web có đăng nhập tương tự các trang đang được sử dụng phổ biến rồi gửi đường link qua các blog và diễn đàn. Cũng có khi anh ta làm trang web khuyến mại quà tặng, người dùng truy cập và đăng nhập thì những dữ liệu này sẽ được gửi tới một server đặt tại nước ngoài. Tại đây, nó này tiếp tục được gửi về cho hacker...

Phát khai mỗi trang web anh ta bán với giá 150.000-200.000 đồng cho một nhóm người cùng quê Triệu Phong (Quảng Trị). Phát trực tiếp thuê server ở nước ngoài, mỗi server có 28-32 trang web. Hơn một năm qua, Phát sử dụng liên tục 4 server.

Điện thoại di động liên quan hành vi lừa đảo bị công an thu giữ.

Từ lời khai của Phát, cơ quan điều tra đã triệu tập một số người liên quan để làm việc. Bước đầu, có 5 người thừa nhận đã mua “công nghệ” của Phát để lừa đảo, trộm tiền trên mạng từ tháng 5/2010 đến nay.

Những thanh niên chưa đủ 18 tuổi này khai khi biết được mật mã, tài khoản của nạn nhân nào đó, họ đọc thư của họ để biết ai là bạn bè, người thân rồi mạo danh gửi thư nói mượn tiền bằng hình thức mua thẻ nạp tiền điện thoại… Sau khi lừa thành công, có mã số thẻ, bọn chúng lại rao bán trên mạng với giá rẻ hơn bình thường... Nhóm này không nhớ đã lừa đảo bao nhiều người. Với mỗi nạn nhân, họ thường lừa từ 200.000 đến 2.000.000 đồng.

Một cán bộ điều tra của Công an TP HCM cho rằng nhiều người biết mình bị lừa, nhưng chẳng biết kêu ai hoặc bỏ qua khi số tiền mất nhỏ. "Thủ đoạn như trên đã xảy ra trong thời gian rất dài, không mới, nhưng đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, cơ quan điều tra truy tìm ra thủ phạm", vị này nói.

Một số người liên quan bị triệu tập.

Hiện 3 người bi nghi ngờ có hành vi tạo những trang web tương tự Phan Thành Phát với mục đích lừa đảo người dùng Internet đang bị cơ quan điều tra truy tìm.

Ông Phạm Kiên Cường (Giám đốc Công ty ITAS) khuyến cáo: người sử dụng Internet khi nhận bất cứ thông tin gì quan trọng qua chat, email thì nên cẩn trọng xác minh ngược lại (bằng điện thoại hay những cách thông thường khác), nhất là chuyện vay mượn tiền bạc... Hơn nữa, khi nhận những đường link thì người dùng nên copy ra máy và kiểm tra lại địa chỉ người gửi, tránh vội vàng kích vào, nhất là đường link liên quan đến tài khoản, thông tin cá nhân, ngân hàng, thẻ tín dụng…

Theo Minh Nhật (VNE)