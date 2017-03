Nhóm ‘hiệp sĩ’ bắt giữ hai tên trộm hung hăng

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21- 7, chị Lê Thị Ngọc tạm trú phường Hoà Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điện thoại báo cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) chị bị cạy cửa nhà trọ mất tivi, điện thoại và một số tiền.

Lúc này, anh Hải cùng đồng đội đã ra các ngả đường truy tìm. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện hai thanh niên đi xe Exciter chở 1 tivi trên đường Đại Lộ Bình Dương với tốc độ cao nên liền truy đuổi.



Hai nghi can cùng tang vật bị các hiệp sĩ bắt giữ.

Khi phát hiện có người truy bắt, hai nghi can liền phóng xe nhanh rồi dùng nón bảo hiểm và hung khí chống trả lại nhóm “hiệp sĩ”. Khi đến trước cổng công viên Thanh Lễ (thuộc địa bàn phường Hiệp Thành) các “hiệp sĩ” đã bắt giữ được 2 nghi can. Hai nghi can khai tên Lê Xuân Tuấn (30 tuổi) và Bùi Đức Hợp (21 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Bước đầu cả hai khai đã cạy cửa lấy tài sản của chị Ngọc.

Các “hiệp sĩ” đã giao hai nghi can cùng tang vật cho công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) để tiếp tục điều tra làm rõ.