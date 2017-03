Nhóm “hiệp sĩ” bắt hai vụ án trong một buổi chiều

Vào khoảng 13 giờ ngày 4-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đang tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một) phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn gạ bán máy khoan cho anh Trần Thành Công (ngụ thị xã Bến Cát) với giá rẻ. Khi anh Công nói không có tiền thì nghi can bỏ sáu cái máy khoan lên xe của anh Công, kêu anh này đưa điện thoại hiệu Nokia trị giá 5 triệu đồng. Khi anh Công đang phân vân thì nghi can cầm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy. Lập tức các “hiệp sĩ” đã truy bắt được giao Công an phường Hiệp An. Tại đây, nghi can khai tên là Phạm Văn Châu (quê Hà Tây). Tang vật thu được là hai cái điện thoại và hơn 4,6 triệu đồng. Những chiếc máy khoan mà Châu đổi cho anh Công đều là hàng giả, không sử dụng được.

“Hiệp sĩ” bắt giữ nghi can trộm điện thoại. Ảnh: VN

Khi trên đường về, “hiệp sĩ” Hải phát hiện một thanh niên đi xe Attila chở người phụ nữ có biểu hiện gây án nên theo dõi. Khi cặp đôi này đến shop thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Thủ Dầu Một) thì người phụ nữ vào trong giả vờ mua đồ rồi nhanh tay lấy trộm một cái điện thoại Nokia trị giá 4 triệu đồng rồi cùng đồng bọn bên ngoài bỏ chạy. “Hiệp sĩ” Hải bắt giữ cả hai nghi can giao cho công an. Tại đây nghi can khai tên Trương Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ TP.HCM).

VĂN NGỌC