Nhóm học trò lừa đảo bằng nick Yahoo sa lưới

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 7.2012, nhiều nạn nhân đã đến trình báo tại Công an TP.Hà Nội về việc họ bị đánh cắp tài khoản Yahoo, Facebook và bị kẻ đánh cắp mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo những người có tên trong danh sách bạn bè của nạn nhân.



Sau khi lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội đã xác định được vị trí, thời điểm hành động của các “tin tặc” và khẩn trương vào phối hợp với Công an thị xã Quảng Trị mở rộng điều tra.



Từ nhân vật được khoanh vùng ban đầu là N.Đ.B (16 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, sau này được xác định là kẻ cầm đầu), lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 14 nghi phạm khác liên quan đến hành vi lừa đảo qua mạng.



Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.



Theo thượng úy Đỗ Phương Hà, Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an thị xã Quảng Trị), thủ đoạn chung của nhóm là thông qua các trang web nước ngoài để tạo ra những đường link có giao diện tương tự của Yahoo và Facebook, khi người sử dụng vô tình đăng nhập vào thì lập tức tài khoản và mật khẩu sẽ bị phần mềm “gián điệp” chuyển về hộp thư của các nghi phạm.



Sau khi trộm được tài khoản, chúng liền đổi mật khẩu, lục lọi lịch sử các cuộc trò chuyện, đánh giá mức độ thân thiết của chủ tài khoản (thật) với số bạn bè có trong danh sách.



Tiếp đó, chúng sẽ học cách chat (nói chuyện) gần gũi như bình thường và cuối cùng là viện ra một số lý do (nhà mạng hôm nay khuyến mãi, đang chơi game lỡ tay…) để lừa người bạn của chủ tài khoản (thật) mua hộ card điện thoại. Số card này được chúng sử dụng hoặc chuyển đổi qua một tài khoản game để bán lại cho bạn bè hoặc các đại lý …



"Với thủ đoạn như thế này, người bị lừa có khi ở khắp cả nước, ít thì mất 100.000 - 200.000 đồng, nhiều thì mất cả triệu bạc”, thượng úy Hà cho biết.



Trong khi đó, sau quá trình xác minh, trung tá Phan Thanh Chiến, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an thị xã Quảng Trị) kết luận rằng đây là băng nhóm học sinh hiện đang theo học tại một trường THPT ở thị xã Quảng Trị, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng lại lêu lổng, nghiện game, hay cùng nhau tụ tập ở các tiệm internet. Không có tiền để tiếp tục “cày game”, cả nhóm tự mày mò, bày vẽ cho nhau thủ đoạn để lừa đảo nhiều người trên mạng…



“Vì số tiền mà nhóm chiếm đoạt chưa thống kê được chính xác và đa số người bị hại nộp đơn tố giác tại Công an TP.Hà Nội nên hiện toàn bộ vụ việc đang được phía đơn vị bạn tiếp tục làm rõ”, trung tá Chiến cho biết.



Theo Nguyễn Phúc (TNO)