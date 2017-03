Nhóm làm giả gần 120 hồ sơ xuất cảnh

Đồng thời, hồ sơ được chuyển đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây.

Xuất cảnh bằng giấy tờ giả

Trước đây Thành làm dịch vụ hướng dẫn, môi giới cho người xuất cảnh ra nước ngoài. Qua đó Thành phát hiện nhiều người có nhu cầu xuất cảnh để định cư, lao động, làm việc,… nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Để “giúp” người xuất cảnh không đủ điều kiện hoặc thủ tục, Thành móc nối với vợ chồng Phạm Đức Học và Nguyễn Thị Ngà (ngụ huyện Tân Uyên, Bình Dương) làm giả các loại giấy tờ. Ngoài ra, Thành giao cho Phạm Văn Đông, Nguyễn Minh Quân và Trần Phước Châu (cùng ngụ Tây Ninh) lo việc “chạy” hộ khẩu, làm CMND tại Tây Ninh để xin cấp hộ chiếu.

Mỗi hồ sơ Thành trực tiếp nhận với giá từ 3.000 đến 4.000 USD/người. Thành báo cho Học và Ngà làm giả giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy kết hôn, giấy chuyển hộ khẩu, giấy xác nhận độc thân, giấy xác nhận con nuôi. Khi giấy tờ giả được làm xong, Thành gọi điện thoại cho Đông, Quân, Châu đến TP.HCM nhận hồ sơ.





Võ Thành và các đồng phạm trong đường dây. Ảnh: KT

Đồng thời, Thành hướng dẫn cho những người có nhu cầu trực tiếp đến Tây Ninh gặp Đông, Châu để đi làm giấy CMND, hộ chiếu. Mỗi trường hợp Thành trả công cho Đông, Châu 8 triệu đồng/người. Sau khi hoàn tất các giấy tờ, Thành tiếp tục làm thủ tục xin cấp visa và tổ chức cho những người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài theo diện cha mẹ, vợ bảo lãnh chồng và ngược lại.

Về giấy tờ giả (chuyển hộ khẩu, xác nhận độc thân, khai sinh, chứng tử, chứng nhận kết hôn…) Học và Ngà giao cho Nguyễn Thị Gái và Đinh Công Thanh (con ruột Gái) ngụ Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện. Gái và Thanh tiếp tục giao lại cho Nguyễn Anh Khoa (ngụ Đồng Nai) làm với số tiền 300.000-400.000 đồng/giấy.

Ngà và Học ngoài việc nhận làm giả còn được Võ Thanh giao đưa những người xuất cảnh bằng giấy tờ giả ra sân bay làm thủ tục với mức tiền công 700 USD đến 1.000 USD/người.

Tham gia đường dây của Thành còn có Trần Huy Định và Nguyễn Duy Hùng (cùng ngụ Khánh Hòa) chuyên nhận hồ sơ rồi giao lại cho Thành để hưởng tiền hoa hồng.

Đường dây bị triệt phá

Ngày 15-12-2012, Đồn công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an) phát hiện VTMT sử dụng hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Luyến (hộ khẩu thường trú xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh) để xuất cảnh ra nước ngoài. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã lập biên bản, tạm giữ các loại giấy tờ liên quan mang tên Luyến. Vụ việc được chuyển giao đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 9-2013, vụ việc được chuyển tiếp đến cơ quan an ninh điều tra thụ lý.

Cùng thời điểm này, Đồn công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiếp tục phát hiện trường hợp LTNT (ngụ Phú Yên) sử dụng hộ chiếu mang tên Trần Lê Nhật Thi (hộ khẩu thường trú tại xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh) để xuất cảnh ra nước ngoài.

Qua điều tra, công an xác định gia đình T. nhờ Thành làm giả hồ sơ bảo lãnh cho T. xuất cảnh theo diện mẹ bảo lãnh con với giá 4.000 USD.

Ngày 18-11-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thành, Quân, Châu, Học, Ngà, Định, Hùng, Khoa và các bị can khác.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây của Thành và 10 đồng phạm đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ, thủ tục cho 119 người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép.

KHÁNH THỤC - HIỀN NHI