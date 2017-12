Nhóm livestream cầm dao chặn ô tô khai gì?

Ngày 30-12, liên quan đến vụ nhóm thanh niên cầm dao chặn ô tô xin tiền trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã triệu tập chín người trong nhóm này.



Nhóm thanh niên khai có uống rượu rồi rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để chụp ảnh, sau đó nảy sinh ý định chặn xe xin tiền.

Theo công an, xác định tính chất phức tạp của vụ việc, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm nên Công an huyện Phù Ninh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát từng người tham gia vào vụ việc.

Ngay trong đêm 29-12, CQĐT đã triệu tập chín người tham gia chặn xe xin tiền gồm: Nguyễn Minh Q., Nguyễn Hải Đ., Trần Phạm Tài Đ. (cùng 17 tuổi); Nguyễn Văn T., Nguyễn Văn Đ., Nguyễn Xuân A., Nguyễn Xuân Đ. (cùng 18 tuổi); Nguyễn Quang V. (15 tuổi) và Uông Đình L. (18 tuổi, trú huyện Phù Ninh).

Công an cũng đã thu giữ của nhóm này bảy dao, kiếm và tuýp sắt tự chế.

Tại CQĐT, bước đầu các thanh, thiếu niên khai nhận do thiếu hiểu biết, nhận thức về pháp luật nên hành động như trong clip. Trước đó, nhóm này có uống rượu rồi rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để "chụp ảnh". Sau đó bột phát nảy sinh ý định chặn xe xin tiền, đồng thời một người trong nhóm quay livestream trên Facebook cá nhân. Số tiền nhóm này chiếm đoạt của các lái xe là hơn 400.000 đồng.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.