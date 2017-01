Nhóm mua iPhone trả góp bằng giấy giả

Gần đây ở Bình Dương xuất hiện một nhóm người chuyên đến các cửa hàng điện máy mua điện thoại trả góp bằng giấy CMND và giấy phép lái xe giả. Công an vào cuộc, xác định Hải là nghi can cầm đầu băng nhóm này nên bắt giữ.

Tại công an, Hải khai nhận: Đã làm giả CMND và giấy phép lái xe có dán ảnh của Hải, Mạnh, Thảo, Lâm và Em để đi mua hàng trả góp. Hải đưa hồ sơ cho từng người, đến những cửa hàng di động mua điện thoại iPhone 5S để tránh bị chú ý. Sau khi lừa mua được hàng, cả nhóm mang bán lại, chia nhau.



Giấy tờ giả nhóm nghi can dùng để lừa đảo. Ảnh: VH

Mở rộng điều tra, công an xác định Tân còn thực hiện một vụ lừa đảo tại Bưu cục An Phú với số tiền 30 triệu đồng bằng hồ sơ giả.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Thuận An, trước đó trong tháng 10-2016, công an đã triệt phá hai nhóm làm giấy tờ giả đi lừa đảo, công an đã bắt giữ 13 nghi can, thu giữ hàng chục giấy sao kê ngân hàng, giấy xác nhận lương, xác nhận công tác, CMND, tất cả đều được làm giả rất tinh vi.