Nhóm người buôn heroin dùng súng AK bắn trung úy cảnh sát

Ngày 19-9, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Thò Chông Pó (30 tuổi), Thò Hua Lỳ (45 tuổi, cùng trú cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) để điều tra đường dây ma túy Lào-Nghệ An.

Sau thời gian xác lập chuyên án, theo dõi đường dây ma túy xuyên quốc gia, ngày 15-9, Công an huyện Quế Phong nhận được thông tin nhóm người nước ngoài mang 20 bánh heroin từ Lào vào Nghệ An.

Đến chiều 16-9, Pó và Lỳ vào khu rừng xã Thông Thụ (huyện Quế Phong), lúc này, công an huyện Quế Phong quyết định phá án, vây bắt. Tuy nhiên có một đối tượng đi cùng đã bí mật cảnh giới và nổ súng AK bắn vào công an để cả nhóm bỏ chạy.

Trung úy Lê Văn Tuấn (thuộc Đội CSĐT tội phạm về hình sự- kinh tế- ma túy, Công an huyện Quế Phong) bị trúng hai viên đạn vào vùng mông và đùi trái. Mặc dù bị trúng đạn những Trung úy Tuấn đã cố gắng ôm, bắt giữ các đối tượng kịp thời. Ngay lúc đó, các chiến sĩ trong chuyên án kịp cùng Trung úy Tuấn bắt gọn được Pó và Lỳ. Riêng đối tượng xả súng đã lợi dụng đồi núi rừng, chạy trốn thoát.

Ngay sau đó, Trung úy Tuấn được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong sơ cứu rồi chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Đêm 16-9, Trung úy Tuấn được chuyển ra BV Việt-Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu điều trị. Hiện sức khỏe của Trung úy Tuấn đang dần bình phục.

Tại cơ quan công an, Pó và Lỳ khai nhận kẻ dùng súng AK chống lại lực lượng vây bắt, bắn trúng Trung úy Tuấn là Nỏ Tủa (24 tuổi, mang quốc tịch Lào).

Chiều 19-9, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho Trung úy Tuấn.