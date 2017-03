Nhóm nhắn hơn 80.000 tin rác lừa đảo bị phát hiện

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Việt.

Chiều 3/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố Lê Phan Anh Tuấn (30 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần truyền thông SSC), Mai Việt Hưng (29 tuổi, phó giám đốc) và Võ Mạnh Hùng (30 tuổi, nhân viên kế toán) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Thịnh Quang trong khi kiểm tra hành chính ngôi nhà hai tầng của Hưng tại ngõ 51 Thái Thịnh phát hiện 8 máy tính cùng nhiều giắc, cổng USB... nghi vấn dùng để nhắn tin rác.

Theo điều tra, ngày 16/1/2012, Tuấn ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Đại Dương Xanh kinh doanh đầu số 6393. Trong hợp đồng không cho phép SSC sử dụng tin nhắn quảng bá đến thuê bao di động.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2012, Tuấn chỉ đạo kinh doanh đầu số 6393, nhắn tin rác. Tuấn thuê 2 nhân viên để gửi tin nhắn quảng bá, trả lương 2,5 triệu đồng mỗi người. Từ tháng 4/2012 đến khi bị phát hiện, Công ty SSC bị cho là đã chèo kéo hơn 82.000 lượt khách hàng nhắn tin về đầu số 6393, hưởng lợi hơn 84 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, một trong những tin nhắn rác của SSC có nội dung: "Bạn là một trong 10 người may mắn nhất được tặng cặp lô VIP, đặc biệt chắc ăn 100%", hay "Cặp lô chắc ăn nhất sẽ về hôm nay"... và hướng dẫn soạn cú pháp "AN, AN CT, AN DN hoặc AN TG" gửi đến 6393.

Công ty Đại Dương Xanh, cho biết phát hiện đối tác có sai phạm trong việc nhắn tin rác đã chấm dứt hợp đồng từ cuối năm 2012.

Theo Hoàng Việt (VNE)