Nhóm phát tán phim sex thu lời hàng chục tỉ đồng bị bắt

(PL)- Ngày 13-4, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết vừa phối hợp Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ bốn nghi can truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.