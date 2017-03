Nhóm “siêu trộm” đột nhập siêu thị Maximark Cộng Hòa lấy hơn một tỷ đồng

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng, một nhóm trộm khoảng bảy người đã đột nhập vào bên trong siêu thị. Nhóm này dùng búa, kềm cắt sắt, hàn gió đá… để cắt những tủ, két đựng vàng, bạc của một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, chi nhánh ngân hàng nằm ở tầng trệt, lấy đi nhiều trang sức cùng tiền mặt.

Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, phía bảo vệ và nhân viên siêu thị đi làm phát hiện nhiều quầy hàng bị đột nhập cậy, phá nên đã báo cho cơ quan công an quận Tân Bình. Ngay lập tức công an TP.HCM và công an quận đã vào cuộc. Công an đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ điều tra. Đến 15 giờ, các cửa hàng bên trong siêu thị đã được mở cửa phục vụ khách trở lại.

Khu vực cửa hàng SJC Minh Khai đã bị niêm phong sau vụ trộm.

Tại quầy trưng bày vàng nữ trang của cửa hàng kinh doanh vàng SJC Minh Khai, nhóm này đã dùng thiết bị hàn gió đá cắt bốn két sắt, phá tủ kính trưng bày nữ trang lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng và một số tiền mặt trong két sắt.

Ngoài ra, trụ ATM của một số ngân hàng và két sắt của một số quầy hàng trong siêu thị cũng bị phá ít nhiều .

Tại cửa hàng bán bạc của Công ty PNJ, một nhân viên tại đây cho biết, các tên trộm đã dùng hàn gió đá nung két sắt đựng bạc của cửa hàng, nhưng do không làm bung được cửa két sắt nên chúng không lấy được gì. Đến sáng nay, khi nhân viên này vào đã phát hiện két sắt của cửa hàng có dấu hiệu bị phá nên kiểm tra thì lập tức cửa két sắt bung rơi xuống đất.

Một số chi nhánh ngân hàng có trụ sở đặt trong sảnh của siêu thị Maximark Cộng Hòa cũng bị nhóm trộm trên đột nhập. Trong đó có chi nhánh của ngân hàng ACB. Khi phóng viên đến liên hệ với nhân viên của chi nhánh ngân hàng này, thì nhân viên của ngân hàng cho biết, hiện ban giám đốc chi nhánh ngân hàng đang họp về vụ việc trộm đột nhập và từ chối cung cấp thông tin cụ thể về phía ngân hàng có bị mất mát tài sản hay không.

Bước đầu, theo cơ quan điều tra chỉ có SJC Minh Khai là bị trộm. Làm việc với cơ quan điều tra, nhân viên của SJC Minh Khai cho biết số tiền mặt bị mất trong két sắt là khoảng hơn 100 triệu đồng và rất nhiều vàng nữ trang bị mất. Ban đầu ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, PV Pháp Luật TP HCM, đã liên hệ gặp ban giám đốc của siêu thị này. Tuy nhiên, nhân viên của siêu thị cho biết hiện giờ phía siêu thị chưa thể cung cấp thông tin gì liên quan đến vụ trộm. Mọi thông tin phải liên hệ với Công an quận Tân Bình.

Cơ quan điều tra cho biết, qua hình ảnh camera, nhóm trộm gồm khoảng bảy người, đột nhập vào siêu thị và ra tay rất nhanh gọn, thuần thục. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.