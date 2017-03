Nhóm tài xế taxi đánh hội đồng tài xế xe tải

Theo những người dân chứng kiến, xe tải biển số 54T-8313 va chạm với xe taxi của hãng Saigon Air Taxi biển số 56A-1985 dẫn đến tài xế của hai xe cự cãi. Sau đó, tài xế xe tải đã dùng chân đạp gãy kiếng chiếu hậu của xe taxi và lao vào đánh tài xế taxi trước. Thấy đồng nghiệp bị đánh, một số tài xế của Saigon Air Taxi đã xông vào đuổi đánh tài xế xe tải. Vụ xô xát trên đã gây kẹt xe một đoạn dài trước sân bay trong khoảng 15 phút.

Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, cho biết lực lượng Công an phường 2 đã kịp có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Nguyên nhân xảy ra vụ xô xát là do xe tải đụng vào xe taxi làm trầy xước. Tài xế xe tải đã đồng ý bồi thường cho tài xế taxi và hai bên đã tự dàn xếp, giải tán. Không có ai bị thương.

LƯU NGUYỄN