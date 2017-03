Nhóm thanh niên lập mưu đi giật điện thoại

(PLO)- Ngày 21-10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Chu Hồng Sơn và Cao Xuân Cường (cùng 20 tuổi) về tội cướp giật tài sản.