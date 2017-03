Nhóm thanh niên truy sát đối thủ kinh hoàng trên phố

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn video clip dài gần 30 giây, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu đang đuổi chém hai người khác trên đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa, Đồng Nai).



Hình ảnh nhóm thanh niên dùng hung khí truy sát đối thủ trên phố. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh ghi lại cho thấy hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy bất ngờ bị một nhóm thanh niên bịt khẩu trang, mang theo hung khí truy đuổi đâm chém. Một người đã nhanh chân chạy thoát, người còn lại bị nhóm thanh niên dùng mã tấu chém như phim hành động. Khi nạn nhân bỏ chạy, các đối tượng này còn đạp đổ một chiếc xe máy dựng bên đường.

Ngày 27-10, Công an phường Tân Mai (TP Biên Hòa) xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn ngày hôm trước. Sau khi sự việc xảy ra được ít phút, công an đã nhận thông tin và nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời qua đó đã xác định ba đối tượng tham gia vụ ẩu đả nói trên và đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành truy bắt các đối tượng.

Ngoài việc tiến hành truy bắt, công an cũng đang xác minh và thu giữ các tang vật liên quan.