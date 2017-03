Nhóm thanh niên truy sát ở bệnh viện bị bắt

Theo đó, ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn nghi can: Sỳ Vĩnh Sáng, tự “A Tày” (55 tuổi), Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ Sáng); Cổ Vũ Linh (24 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Minh Đương (28 tuổi, quê Cà Mau, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Các nghi can trong vụ truy sát ở BV Quốc Ánh vừa bị công an bắt tạm giam. Ảnh công an cung cấp

Công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với năm người khác và tiếp tục truy bắt hai nghi can là Sín Nhục Diện (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

xảy ra mâu thuẫn với nhóm Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng tại hồ bơi chung cư Nhất Lan (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Linh và Nhật sau đó rời hồ bơi thì bị đánh bỏ chạy. Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 5-6, Cổ Chí Linh (19 tuổi) và Nguyễn Minh Nhựt (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân)với nhóm Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng tại hồ bơi chung cư Nhất Lan (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Linh và Nhật sau đó rời hồ bơi thì bị đánh bỏ chạy.

Tức tối, cả hai về kể với anh trai là Cổ Vũ Linh (24 tuổi, quê Trà Vinh) cùng bạn là Trần Minh Đương (28 tuổi, quê Cà Mau). Sau đó, cả bốn người ra chợ mua bốn con dao đi tìm Bảo và Hoàng đánh trả thù.



Nhiều hung khí như dao, mã tấu, búa... bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh công an cung cấp

Cả nhóm đến của Sỳ Vĩnh Sáng, thì gặp nhóm Bảo, Hoàng cùng một số thanh niên khác đang đứng trước cửa nhà nên cầm dao xông vào chém khiến nhóm này phải bỏ chạy lên lầu trốn. Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ Sỳ Vĩnh Sáng) chạy sang thì bị nhóm này chém gây thương tích ở tay và lưng.



Sau đó, nhóm thanh niên trên lầu cầm đao, mã tấu chạy xuống chém trúng mắt Chí Linh và mặt Vũ Linh, Đương bị đánh gãy ngón tay. Cả nhóm sau đó bỏ chạy.

Sín Hỷ Phí được đưa vào BV Quốc Ánh băng bó vết thương. Trong lúc đó, Cổ Chí Linh, Đương, Vũ Linh cũng được người nhà đưa đến bệnh viện này cấp cứu.

Trong lúc Đương và Vũ Linh, Chí Linh đang được cấp cứu thì Sỳ Vĩnh Sáng cùng nhóm người mang theo mã tấu, tuýp sắt xông vào bệnh viện cùng Sín Hỷ Phí truy sát. Vụ việc khiến Cổ Chí Linh bị chém gần đứt lìa bàn tay, Đương bị thương tích nặng.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân.

Qua truy xét, một số người được mời lên lấy lời khai. Công an cũng phát hiện tại nhà Sỳ Vĩnh Sáng nhiều dao, mã tấu, kiếm

Đến ngày 29-6, qua tổ chức giám định, tỉ lệ thương tật của Cổ Chí Linh là 36%; Trần Minh Đương là 30% và Sín Hỷ Phí là 19%. Trên cơ sở kết quả này, cơ quan công an đã khởi tố 11 người trong cả hai nhóm về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, phần lớn các nghi can đều dưới 16 tuổi.

Riêng Sỳ Vĩnh Sáng từng có nhiều tiền án tiền sự và bị bắt đi cải tạo, bắt giam…