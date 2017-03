Nhóm tiều phu chơi sang ở... vũ trường

LỘ MẶT GIAN ÁC

Ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường khiến dư luận rất hoang mang. Điều này cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến du khách - những người đã và đang chọn Đà Lạt làm nơi thăm quan, nghỉ dưỡng. Những vụ cướp giật tài sản càng rộ lên khi mùa du lịch (mùa hè) đang đến. Mật độ các vụ cướp xảy ra dày đặc, có ngày xảy ra 5, 6 vụ khiến những trinh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt mất ăn mất ngủ.

Theo ghi nhận thì nhóm cướp có từ 2 đến 3 đối tượng đi xe máy, khi phát hiện thấy “con mồi”, phần đông là phụ nữ đi bộ, đi tập thể dục và cả những chị em đi xe máy có treo giỏ xách trước xe chúng liền áp sát, giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Không ít vụ bị hại không chỉ mất tài sản mà còn té ngã dẫn đến bị thương. Đơn trình báo về các vụ cướp cứ dày thêm và cũng có không ít vụ vì lý do nào đó bị hại đã không trình báo.

Cho đến khi xảy ra vụ cướp giật vào lúc 17 giờ 30 ngày 10-6-2009, hành trình phạm tội của nhóm cướp chính thức chấm dứt. Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1973, trú 119 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc) đang đi bộ trước cổng Bưu điện số 14 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy Dream không biển số áp sát giật mất chiếc điện thoại di động Nokia 5600 sau đó chạy về đường Cô Giang. Bị quần chúng tri hô đuổi bắt, 2 đối tượng tháo chạy, vứt lại chiếc điện thoại cùng chiếc xe máy rồi chạy bộ thoát thân.

Cần phải nói thêm, không chỉ đến thời điểm này mà trước đó Công an thành phố Đà Lạt đã lập án và phân công cho trinh sát tiến hành xác minh. Nhiều đối tượng là người từ nơi khác đến địa phương tạm trú và cả những đối tượng hình sự nổi cộm tại địa bàn cũng đã được rà soát và đưa vào tầm ngắm. Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát đã để ý đến nhóm đối tượng gồm 3 tên đến Đà Lạt tạm trú làm nghề đốn củi nhưng có biểu hiện về thời gian và cả cách ăn chơi rất khả nghi. Khi xảy ra vụ cướp giật chiếc điện thoại của chị Tâm và từ lời mô tả nhân dạng của quần chúng là những người trực tiếp tham gia truy đuổi thì những điều nghi ngờ của trình sát thật sự có cơ sở.

Tiến hành tung trinh sát xuống địa bàn truy nóng, đến 18 giờ 30 cùng ngày, tại bến xe Phương Trang trên đường Lê Quý Đôn trinh sát đã tóm được tên cướp đầu tiên trong nhóm cướp là Lê Văn Tùng, SN 1982, trú thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú số 7A Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt khi hắn đang chuẩn bị lên xe chuồn về TP. Hồ Chí Minh.

Tiến hành lấy lời khai của Tùng, lúc 19 giờ các trinh sát đã kịp thời đón lõng tại đầu đèo Prenn, thành phố Đà Lạt và bắt được đối tượng thứ hai là Đặng Quốc Thông, SN 1988, trú xóm 6, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, tạm trú 14K Hà Huy Tập, phường 3, Đà Lạt. Cùng lúc đó một nhóm trinh sát đã có mặt tại nơi tạm trú của Thông ở 14K Hà Huy Tập để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng thứ ba là Lê Văn Kha, SN 1985, trú thôn 5, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Tùng, Thông, Kha, các trinh sát đã tiến hành khám nơi tạm trú của các đối tượng và thu được rất nhiều điện thoại di động, 1 máy ảnh kỹ thuật số, nhiều sim điện thoại của các bị hại đã bị phá hủy cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi cướp giật và 2 chiếc xe máy là phương tiện dùng để gây án của nhóm cướp.

Kết quả xác minh ban đầu đã xác định, đây đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, trong đó tên Tùng có 1 tiền án 12 tháng tù khi còn ở Quảng Bình về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tùng được xác định là kẻ đầu vụ, có vai trò quan trọng trong việc điều hành cũng như thực hiện hầu hết các vụ cướp giật. Đầu năm 2008 Tùng vào Đà Lạt làm nghề bốc vác sau đó chuyển sang nghề tiều phu - trực tiếp đi đốn củi hoặc về các huyện lân cận mua củi về bán cho các cơ sở làm bánh mì tại Đà Lạt. Còn Lê Văn Kha là đồng hương của Tùng, quen biết nhau từ ngoài quê.

Theo lời Kha thì hắn đang theo học ngành hành chính văn phòng tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, đầu năm 2009 vào Đà Lạt tìm nơi thực tập để chuẩn bị kết thúc khóa học 2 năm. Đặng Quốc Thông có quê gốc tại Hà Tĩnh, trú tại Ninh Thuận lên Đà Lạt làm nghề đốn củi nên đã gặp và quen với Tùng, Kha. Quan hệ giữa 3 người khá khăng khít. Nghề tiều phu tưởng vừa vất vả lại thu nhập thấp nhưng theo lời Thông thì đâu đến nỗi. Hắn bảo trung bình mỗi chuyến cả nhóm kiếm được từ 7 trăm đến 1 triệu đồng, chia ra mỗi người cũng được 2 trăm ngàn. Tính ra thu nhập cả triệu đồng mỗi tháng chứ đâu ít. Vậy mà chúng vẫn đi cướp. Thượng tá Phan Văn Thông - Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt nói rằng: “Kể từ tháng 2-2009 đến nay thì nghề chính của nhóm này là cướp giật”. Có tiền chúng rủ nhau đi tắm biển, vào các nhà hàng, vũ trường và bao gái.

1 NGÀY GÂY RA 5 VỤ CƯỚP

Tính đến ngày 16-6-2009 nhóm cướp này khai nhận đã gây ra 24 vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại Đà Lạt, trong đó 15 vụ đã xác định được nạn nhân. Đặc biệt có những ngày chúng gây ra đến 5 vụ cướp giật như ngày 5-6-2009. Mở đầu của chuỗi 5 vụ cướp giật trong ngày 5-6 là vụ xảy ra lúc 14 giờ, Tùng và Kha giật chiếc điện thoại di động Nokia 5300 của chị Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1988) ở Ninh Thuận, tạm trú tại 24B Trần Bình Trọng, phường 5, Đà Lạt khi chị Trang đang đi xe đạp tại trước Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên đường Hai Bà Trưng.

Sau đó không lâu, lúc 17 giờ tại cổng trường Đại học Đà Lạt, Tùng và Thông đã giật chiếc điện thoại di động Nokia 5610 của chị Huỳnh Thị Hồng Như, SN 1982, trú huyện Đức Trọng, tạm trú 9/2 Sương Nguyệt Ánh, Đà Lạt. Đến 18 giờ cùng ngày trước quán cà phê Anh Em ở cuối đường Bùi Thị Xuân Tùng, Thông tiếp tục giật chiếc điện thoại di động Nokia 6300 của chị Nguyễn Hải Hồng, SN 1988, trú phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Vào lúc 19 giờ 30 phút tại bờ hồ Xuân Hương, phát hiện 2 chị Đặng Thị Thảo Trang (SN 1985) và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1975) cùng trú xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đang đi xe đạp đôi treo 1 túi xách ở tay lái phía sau, Tùng và Thông đã bám theo đến đoạn cầu Sắt cuối hồ, tên Thông giật chiếc túi xách của chị Thủy bên trong có 7.000.000 đồng, 1 máy ảnh kỹ thuật số và một số giấy tờ tùy thân. Có món tiền lớn cả nhóm về Phan Rang tắm biển và tiêu xài hết.

Tuy nhiên đây chưa phải là vụ cướp cuối cùng trong ngày mà lúc 21 giờ 30 phút Tùng và Kha còn gây ra vụ giật chiếc điện thoại di động của chị Quách Thị Phương, SN 1989, ở Thanh Hóa, tạm trú số 4 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Đà Lạt tại đường Nguyễn Chí Thanh đoạn trước quán cà phê Gia Nguyễn (ngay trung tâm thành phố) khi chị Phương vừa đi bộ vừa nhắn tin điện thoại di động. Toàn bộ số điện thoại giật được chúng sử dụng cho cá nhân hoặc đưa đi bán với giá rất rẻ.

Đây là nhóm cướp nguy hiểm nên ngay sau khi củng cố hồ sơ và tang vật chứng, ngày 11-6 Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Tùng, Kha, Thông về tội cướp giật tài sản. Nhận định số vụ cướp do nhóm này gây ra chắc chắn không dừng lại ở con số 24 nên Công an thành phố Đà Lạt đang tích cực mở rộng điều tra, xác minh tìm bị hại để củng cố chứng cứ đấu tranh. Vậy ai là nạn nhân của nhóm cướp này hãy đến Công an thành phố Đà Lạt trình báo để giúp cơ quan điều tra làm rõ thêm hành vi phạm tội của chúng.