Nhóm tội phạm giả danh Cảnh sát chiếm đoạt tài sản

Trước đó, trên địa bàn nội thành Hải Phòng, xảy ra một số vụ đối tượng mặc quân phục Cảnh sát nhân dân, bắt giữ học sinh đi xe điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo trình báo của người bị hại, nhóm đối tượng gồm 2 đến 3 thanh niên, trong đó 1 tên mặc trang phục cấp hàm Thiếu úy. Bọn này thường phục ở một số điểm xa trụ sở Công an, lập biên bản giả tạm giữ xe rồi hẹn xử lý tại một số đơn vị Công an quận và Công an thành phố. Trước tình hình đó, Công an quận Ngô Quyền đã lập án triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định nhóm đối tượng khả nghi gồm: Nguyễn Anh Tú, 31 tuổi và anh trai y là Nguyễn Anh Tuấn, 33 tuổi, ĐKNKTT số 4/217 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, cùng một số đối tượng khác. Ngày 8/10, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Hồi 19h30' cùng ngày, tại trước cửa nhà số 103 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, khi hai tên Tú và Tuấn, trong đó Tú mặc trang phục Cảnh sát, vừa xuống đường kiểm tra xe điện của một cháu gái, trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự và Công an phường Gia Viên xuất hiện bắt giữ. Tuy nhiên, Tuấn lợi dụng đường đông đã tẩu thoát. Lúc này, tổ tuần tra Cảnh sát 113 Công an thành phố cũng đã kịp thời hỗ trợ đưa đối tượng Nguyễn Anh Tú về Công an quận an toàn. Cùng thời điểm, cháu Nguyễn Quang Vũ, học sinh lớp 12 trình báo Công an về việc cháu vừa bị kiểm tra và giữ xe điện. Xem xét biên bản tạm giữ tang vật, lực lượng Công an phát hiện đó là biên bản giả.

Tại Công an quận Ngô Quyền, cháu Nguyễn Quang Vũ đã xác định Nguyễn Anh Tú đã lập biên bản, giữ xe điện của cháu. Còn tên Tú không thể chối cãi hành vi giả danh Cảnh sát, chiếm đoạt tài sản.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ đồng bọn của tên Tú, ngoài Nguyễn Anh Tuấn (anh trai của Tú) còn có Phan Hữu Quốc và Nguyễn Tiến Anh, cùng ĐKNKTT thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Chỉ trong thời gian ngắn bằng thủ đoạn nói trên, các đối tượng đã gây ra 10 vụ chiếm đoạt xe điện của học sinh.

Trong đó, đầu tháng 8/2013, Tú cùng đồng bọn chiếm đoạt 5 xe tại các đường Lê Hồng Phong, Trường Chinh và Hồ Sen - Cầu Rào 2. Cuối tháng 8/2013, chúng chiếm đoạt 2 xe tại ngã tư Me Tro quận Hồng Bàng và địa bàn quận Kiến An. Ngày 18/9, các đối tượng lại chiếm đoạt 1 xe tại đường Lê Thánh Tông quận Ngô Quyền. Chiều 8-10, chúng chiếm đoạt xe điện của cháu Nguyễn Hoàng Vũ. Buổi tối cùng ngày, khi chúng đang thực hiện hành vi chiếm đoạt xe của cháu học sinh tại trước cửa số nhà 103 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, thì bị bắt quả tang. Ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn; Phan Hữu Quốc; Nguyễn Tiến Anh và tiếp tục điều tra mở rộng án.

Hồi 21h25' cùng ngày, tổ tuần tra của Cảnh sát 113 - Công an thành phố còn kiểm tra 1 thanh niên đi xe máy BKS 34F1-12154, mặc trang phục Cảnh sát nhưng vi phạm Luật Giao thông. Thanh niên này giới thiệu mình là "quản giáo Trại giam Bắc Giang", nhưng lại không có giấy tờ chứng minh, vì vậy Cảnh sát 113 giao đối tượng khả nghi cho Công an quận Ngô Quyền.

Qua xác minh, Công an làm rõ tên này chính là Bùi Văn Phương, 29 tuổi, trú tại thôn An Lạc, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là đối tượng vừa mãn hạn thi hành án phạt tù về tội hiếp dâm. Y khai nhận đã mua bộ quân phục trên ở chợ "trời" để mặc cho "oai". Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ai là nạn nhân của các vụ án nói trên cần đến trình báo tại Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng, hoặc liên lạc theo số điện thoại 031.3895458, hoặc 0904210599.



Theo Văn Thịnh (CAND)