Nhóm trai làng rèn mã tấu gây ra 15 vụ cướp

Các đối tượng trong vụ án

Khoảng đầu tháng 4 đến giữa tháng 5-2010, trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn. Thời gian bọn cướp gây án bắt đầu từ 11 giờ khuya đến 2 giờ sáng. Chúng thường đi theo từng nhóm khoảng 7 đến 10 tên chở nhau trên 3 xe máy rà dọc tuyến QL1A. Khi phát hiện “con mồi”, chúng sẽ ép sát vào xe nạn nhân rồi giật túi xách, ví, điện thoại di động... Đặc biệt, nhiều vụ chúng ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng kiếm, mã tấu gí vào cổ khống chế để cướp tài sản.

Khuya 7-4, anh Nguyễn Đình Thân (SN 1969, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) trong lúc đi làm về đến đoạn cầu Hoàng Sắn (thuộc địa phận xã Kỳ Giang) thì bất ngờ bị 5 đối tượng che mặt bằng khẩu trang, chở nhau trên hai xe máy, biển số bị dán băng keo che kín, ép vào lề đường. Sau đó, bọn chúng rút kiếm và mã tấu ra gí vào cổ anh cướp đi một điện thoại di động. Cướp xong, bọn chúng kéo nhau lên xe bỏ đi. Còn nạn nhân sau khi hoàn hồn đã đến Công an huyện Kỳ Anh trình báo sự việc.

Tiếp đó, ngày 22-5, anh Hoàng Ngọc Sơn (trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) chở vợ đi qua địa phận xã Kỳ Đồng cũng bị 6 đối tượng dùng kiếm, mã tấu khống chế, cướp đi một sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động.

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến ngày 23-5, công an huyện đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Tương (SN 1991), Trần Đình Thi (SN 1992), Hoàng Văn Định (1990), Hoàng Văn Dưỡng (1989), Nguyễn Văn Lợi (1989), Hoàng Văn Hiếu (1991), Hoàng Minh Thường (1992), Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Tô Văn Hào (SN 1993, đều trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh). Qua kiểm tra, công an còn thu giữ thêm 3 xe máy, 3 điện thoại di động, 8 cây kiếm và mã tấu. Đây là số phương tiện, hung khí mà nhóm cướp này sử dụng trong mỗi lần gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chúng bắt đầu hoạt động từ tháng 4 và cho đến lúc bị bắt đã gây ra 15 vụ dùng kiếm, mã tấu khống chế người đi đường để cướp tài sản. Mỗi buổi tối, trước khi đi gây án chúng thường tụ tập trước sân nhà kho trong xóm. Sau đó, Nguyễn Văn Lợi về nhà lấy chiếc bao tải đựng số hung khí trên ra phát cho mỗi tên một cây, rồi chở nhau đi “săn mồi”. Số tài sản cướp được bọn chúng đem đi bán để nướng vào các tụ điểm ăn chơi.

Trước đó, ngày 14-5-2010, Công an huyện Kỳ Anh cũng bắt một ổ nhóm trộm cắp, cướp giật gồm: Nguyễn Văn Hợi (SN 1990), Nguyễn Văn Mậu (SN 1993), Nguyễn Việt Phương (SN 1992, đều trú xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh). Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai đã thực hiện 13 vụ cướp tài sản và một vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh.





Theo VĂN TÌNH (CATP)