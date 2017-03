Nhóm trộm chuyên đột nhập chung cư cao cấp

Giữa tháng 10/2010, nhận được tin báo của một số bị hại là cán bộ Nhà nước ở các khu chung cư cao cấp, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành xác minh, truy tìm thủ phạm.

Trong lúc các cảnh sát hình sự phường chưa tìm ra manh mối thì đêm 26/10/2010, khi lực lượng tuần tra của Công an phường Nại Hiên Đông đang tuần tra tại khu chung cư đường Khúc Hạo (tổ 2, phường Nại Hiên Đông) thì nghe có tiếng tri hô: "Trộm! Trộm!". Nhóm tội phạm này liều mạng nhảy từ tầng 3 xuống đất, một đối tượng bị thương, các đối tượng khác đã bỏ chạy tháo thân.

Khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường đã kịp thời đưa đối tượng đi bệnh viện cấp cứu; tang vật để lại hiện trường là 1 cái thang tre dài, 1 laptop, 1 ví da và 2 lốc sữa tươi. Qua xác minh, đối tượng bị thương là Nguyễn Minh Tú (16 tuổi), trú tổ 41, phường Nại Hiên Đông). Tại bệnh viện, Công an phường đã lấy lời khai, song Tú không khai báo đồng bọn cùng tham gia vụ trộm nói trên. Các chiến sỹ Công an tiếp tục điều tra.

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Huấn, Trương Văn Ngọt, Nguyễn Minh Tú, Bùi Chí Đạt cùng tang vật một vụ án

Một số người dân nhìn thấy vụ trộm trong đêm cho biết là nhóm tội phạm có nhiều người. Sau hơn 1 tuần lần theo dấu vết các đối tượng, đến ngày 4/11/2010, Công an phường đã bắt được Bùi Chí Đạt (16 tuổi), trú tổ 42, phường Nại Hiên Đông, là thủ phạm gây ra vụ trộm cùng với Tú và đồng bọn.

Khai thác nhanh, Đạt thừa nhận cùng với Trương Văn Ngọt (18 tuổi), trú tổ 52; Nguyễn Huấn (16 tuổi), trú tổ 41; Nguyễn Minh Tuấn (18 tuổi), anh ruột Tú thực hiện vụ trộm vào đêm 26/10/2010.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần đột nhập các khu chung cư cao cấp để trộm tài sản. Trong đó, đối tượng thực hiện ít nhất là 4 vụ, nhiều nhất đến gần 10 vụ. Thủ đoạn của chúng là bắc thang trèo lên các căn hộ có mở cửa sổ sau đó lẻn vào trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại di động, ví da…

Do tính chất phức tạp của vụ án nên Công an phường Nại Hiên Đông đã chuyển giao các đối tượng lên Công an quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Ngọc Hà (CAND)