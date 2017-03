Nhóm trộm đột nhập

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25-5, qua công tác tuần tra mật phục, tổ công tác Công an xã Phú Diễn phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Từ Liêm phát hiện đối tượng Lê Văn Tuất, SN 1982, HKTT tại thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha - Sirius BKS: 21V4-8928 có dấu hiệu nghi vấn.

Ngay sau đó, Tuất cùng chiếc xe được đưa về CAH Từ Liêm để làm rõ. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Văn Tuất khai nhận chiếc xe máy Tuất đang sử dụng là của Trần Nguyên Chi, SN 1982, HKTT tại khu tập thể Phú Minh, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm trộm cắp tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau khi phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng Trần Nguyên Chi, đến ngày 14-6, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được Chi trong lúc đối tượng đang ẩn náu tại nhà riêng ở xã Cổ Nhuế.

Tiến hành đấu tranh khai thác, bước đầu, Trần Nguyên Chi và Lê Văn Tuất đã thừa nhận, ngoài chiếc xe máy BKS: 21V4-8928 mà Chi trộm cắp của một gia đình ở Yên Bái, vào khoảng 8h ngày 22-5, hai đối tượng đã đột nhập vào một khu nhà trọ sinh viên ở thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm dùng chìa khoá vạn năng phá khoá trộm cắp của anh Nguyễn Văn Giáp, SN 1990, HKTT tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trộm cắp một cây vi tính và 1 ĐTDĐ.

Tiếp đó, 2h30 ngày 23-5, đối tượng Lê Văn Tuất sử dụng chiếc xe máy Yamaha trên, mang theo kìm cộng lực đi vào địa bàn xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm lợi dụng sơ hở của sinh viên thuê trọ để trộm cắp. Phát hiện thấy khoá cửa phòng trọ chị Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1984, HKTT tại xã Trung Châu, huyện Đan Phương quá sơ sài nên đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt phá, đột nhập vào phòng trộm cắp 1 dàn máy vi tính.

Đến ngày 24-5, Lê Văn Tuất đã cùng Trần Nguyên Chi vào địa bàn thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm trộm cắp 1 dàn máy vi tính và 1 ĐTDĐ của anh Nguyễn Mạnh Cường, SN 1988, HKTT tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh… Được biết, Lê Văn Tuất và Trần Nguyên Chi là 2 đối tượng nghiện ma tuý. Riêng đối tượng Tuất đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản và hành vi trốn khỏi nơi giam giữ bị toà án xử tổng cộng 44 tháng tù giam. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, đối tượng Trần Nguyên Chi hiện đang là bị can trong một vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái và một số địa phương khác. Hiện Lê Văn Tuất đang bị CAH Từ Liêm giam giữ, Trần Nguyên Chi đã được di lý đến Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác điều tra.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)