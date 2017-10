Nhóm trộm luôn thủ đồ nghề nhập nha ở Bình Tân

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vừa triệt phá nhóm chuyên dùng đoản khóa, kềm cộng lực… nhập nha thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn. Theo đó, công an bắt giam Lê Chí Khang (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) và Nguyễn Hoàng Nhân (sống lang thang); cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Đoàn Phi Hùng (17 tuổi).

Theo Công an quận Bình Tân, gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian phá khóa “nhập nha” trộm tài sản. Khi người dân phát hiện, kẻ trộm chống trả rất quyết liệt.

Qua theo dõi, rạng sáng 11-10, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự quận phát hiện Hùng chuẩn bị đột nhập vào một căn nhà ở phường An Lạc để trộm cắp liền bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận nhiều lần cùng Khang, Nhân (vừa ra tù về tội trộm, cướp giật) và hai đồng phạm khác (chưa xác định được) đi ăn trộm.



Khang và Nhân tại CQĐT. Ảnh: NT

Theo đó, trong bốn tháng qua, nhóm này thực hiện tám vụ trộm trên địa bàn quận Bình Tân và quận 6.



Theo một cán bộ điều tra, nhóm này thiếu sự quản lý của gia đình, thường tụ tập tại các tụ điểm game bắn cá, khách sạn chơi ma túy đá. Tài sản trộm được nhóm bán cho một người tên Hoàng “búa” (chưa rõ lai lịch). “Nhóm trộm luôn thủ một túi đồ nghề bên mình, khi có cơ hội là ra tay. Ngoài các dụng cụ như đoản phá khóa thường thấy, bình hơi cay, nhóm trộm còn sắm cả kềm cắt thủy lực giá tiền triệu để hành nghề… Trước khi đột nhập các phòng trọ, nhóm dùng thép sợi buộc hết khóa ngoài của các phòng rồi mới trộm xe, tránh trường hợp bị phát hiện, truy đuổi” - công an cho hay.

Theo công an, trong tám vụ trộm thì có ba vụ người dân không trình báo gồm vụ trộm xe Wave vào tháng 9-2017 tại nhà trọ 576/17/9 Hồ Học Lãm; vụ trộm xe Wave A màu đỏ trước nhà 873 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân và vụ trộm xe Yamaha Sirius tại trạm chờ xe buýt đối diện cửa hàng Điện máy XANH (227 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6).

“Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục mở rộng, truy bắt các đồng phạm của Khang và kêu gọi các nạn nhân, hoặc biết các thông tin liên quan đến cơ quan Công an quận Bình Tân để cung cấp thông tin làm rõ” - Công an quận Bình Tân thông báo.