Nhóm trộm vào nhà 'hỏi thăm đường'

Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố 10 bị can ngụ ở địa phương về tội trộm cắp tài sản.



Một số bị can trong băng nhóm do Lâm cầm đầu. Ảnh: CTV

Cụ thể, các bị can gồm: Trần Lâm, Nguyễn Văn Nam và các đồng phạm (đều ngụ huyện Định Quán) chuyên trộm điện thoại di động trên địa bàn.

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 5 đến tháng 8-2016 công an liên tục tiếp nhận tin báo về các vụ trộm vào sáng sớm hoặc giữa trưa.

Sau khi xác lập chuyên án, công an đưa Lâm và Nam vào tầm ngắm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm của Lâm gây ra các vụ trộm trên.

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận: Băng nhóm thường đi "ăn hàng" vào sáng sớm hoặc giấc trưa. Khi phát hiện nhà nào không khóa sẽ đột nhập. Nếu chủ nhà phát hiện thì các bị can giả vờ hỏi đường, hỏi nhà người quen hoặc xin nước uống. Trường hợp chủ nhà ngủ say, các bị can sẽ trộm tài sản, điện thoại.

Chỉ từ tháng 5 đến tháng 8-2016, nhóm trên đã thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng.