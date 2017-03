Nhóm trộm xe máy trong 2 giây bị bắt

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt một nhóm trộm xe máy khi chúng đến quán karaoke trên phố Phạm Thuận Duật (phường Mai Dịch) để "xả hơi". Các nghi can gồm: Cao Xuân Quyền (19 tuổi), Đàm Văn Thành (26 tuổi) và Trương Tuấn Hùng (29 tuổi, ở Nghệ An).

Theo điều tra, trung tuần tháng 1, Hùng và Quyền mang theo vam phá khóa rủ nhau đến khu đô thị mới Mễ Trì. Phát hiện chiếc xe Lead dựng trước cửa một công ty, Quyền cảnh giới để Hùng tiếp cận xe. Chỉ trong 2 giây, Hùng đã "nhảy" được chiếc xe tay ga trên và mang đến gửi ở bãi trông giữ gần đó.

Tối cùng ngày, Hùng, Quyền rủ Thành tiếp tục đi "kiếm ăn". Thấy chiếc xe Wave để trước cửa một nhà dân, Quyền và Thành trực tiếp đến phá khóa, Hùng đứng ngoài cảnh giới. Chiếc Wave cũng bị chúng lấy đi chỉ sau vài giây.

Những ngày sau đó, số tang vật trộm cắp được, bộ ba tháo biển, đục lại số khung số máy mang về các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Theo Công an quận Cầu Giấy, 3 tên này còn câu kết với nhóm khác để thực hiện ít nhất 5 vụ trộm xe máy ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và Hà Đông.

