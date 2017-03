Nhóm 'xăm trổ' vào trường đánh bảo vệ

Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 18-11, bất ngờ có một nhóm gồm 4-5 thanh niên xăm trổ đi trên hai chiếc xe máy vào Trường THCS Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).



Trường THCS Lộc An, nơi xảy ra vụ việc.

Thấy vậy, ông Hồ Hiệp (bảo vệ Trường THCS Lộc An) đang làm nhiệm vụ trực trường đến hỏi chuyện thì bị nhóm thanh niên trên đánh, khiến ông Hiệp bị dập môi chảy máu.

“Khi tôi chạy đến hỏi những người này vào trường làm gì thì bất ngờ bị nhóm người này lao vào tấn công, liên tục đánh vào đầu, vào mặt…”, ông Hiệp kể lại.

Đang làm ở căn tin, Anh Kia phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn cũng bị nhóm này đánh. Sau khi đánh, nhóm thanh niên này đã lên xe máy bỏ chạy.

Qua trao đổi, ông Lê Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An, cho biết nhóm thanh niên hành hung ông Hiệp có thể là người quen của một em học sinh đang học lớp 8 trong trường. Hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc.



Xe máy được cho là của các đối tượng vào trường đánh bảo vệ.

Trước đó, trong trường có hai em học sinh đã có gây gổ, xô xát với nhau nên nhà trường đặt ra nghi vấn một trong hai học sinh này đã gọi người thân vào trường đánh bạn. Do bị bảo vệ chặn lại nên nhóm thanh niên này đã hành hung bảo vệ.

Hiện Công an xã Lộc An và Công an huyện Phú Lộc đang vào cuộc tìm hiểu vụ việc cũng như truy tìm các đối tượng đột nhập vào trường hành hung bảo vệ.