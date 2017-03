Nhộn nhịp xin số đề ở biệt thự của 3 cô gái chết trẻ

Trong cái nắng trưa hè oi bức, hàng trăm người kéo đến quán cà phê biệt thự "Căn nhà màu tím", nằm trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (TP HCM), nhưng không phải để uống nước mà mục đích chính là hy vọng… "xin" được một con số để đánh đề.

Cảnh trí ở quán cà phê này không có gì đặc biệt so với những nơi khác. Phía trước quán là một nhóm gồm phụ nữ, thanh niên và cả những bà già vừa ngồi uống nước vừa bàn "số đề". Do nắm được "mê tín" của khách nên đội ngũ bán vé số ở đây cũng rất đông đảo.

Nhân viên phục vụ của quán là một phụ nữ trung niên, kiêm nghề bán vé số. Thấy khách lạ, chị "bắt mạch" ngay: "Mấy anh mới đến đây uống nước lần đầu hả? Có muốn diện kiến 3 cô để xin cho mình một con số may mắn không. Các cô ở đây linh thiêng lắm, xin là được ngay".

Theo người phụ nữ này, tên của 3 cô không được gọi, chỉ có thể nói là cô hai, cô ba và cô út. Các cô vốn sống ở căn biệt thự này. Cách đây khoảng 3 năm, trong một lần đi chơi ở Vũng Tàu, họ bị tai nạn giao thông qua đời, khi tuổi đời vừa đôi mươi. Sau đó, khoảng một năm, bố của ba cô mất, nên người mẹ bỏ đi và cho người khác thuê lại ngôi biệt thự này. "Bây giờ các cô thỉnh thoảng về đây thăm nhà và cho số mọi người", chị này nhỏ giọng.

Người phụ nữ này chỉ dẫn tiếp: "Muốn diện kiến 3 cô phải sắm đủ "đồ lễ", rồi lên phòng các cô mà khấn vái. Nếu có lòng thành khẩn và "hợp duyên", các cô sẽ ban số cho". Bộ "đồ lễ" gồm 3 chai xá xị, 3 ly đá, 3 quả trứng gà, 2 cây nến và 1 miếng gạch tàu có vẽ các ô số từ 0 đến 9 với giá 50.000 đồng, do nhân viên quán cung cấp.

Còn bàn lễ, đó là căn phòng rộng trên 20m2 nằm trên lầu của căn biệt thự. Do khách đến ngày càng đông nên căn phòng của các cô được thông với phòng khách phía trước bởi… nhà vệ sinh đã bị tháo bỏ vách, chỉ còn trơ trọi… mỗi cái bồn cầu.

Trong phòng bày trí đủ các loại tủ đựng quần áo, bàn trang điểm, tủ đựng quà lưu niệm… "Đây là những thứ mà 3 cô thường dùng khi còn sống. Tôi phải giữ nguyên những đồ đạc này để khi các cô về chơi có mà dùng. Nếu không sẽ bị các cô quở trách" - một người đàn ông trung niên, tự xưng là "cậu Năm" của các cô, giải thích.

Dọc theo vách căn phòng, từng nhóm người đang bày "đồ lễ" và lâm râm khấn vái để xin số. "Nghe đồn 3 cô thích uống nước ngọt và không thích mùi khói nhang nên chỉ được đốt nến. Ngoài ra, các cô cũng rất thích… làm đẹp. Vì vậy, sau khi xin số về đánh trúng có thể mua quần áo, phấn son… đến dâng cúng trả lễ", một thanh niên, thường đến đây xin số, cho biết.

"Muốn xin số "2 con" hay "3 con" cứ nói với các cô. Sau đó, hơ từng quả trứng gà trên ngọn nến và… dựng đứng trên các ô số. Nếu các cô cho số nào thì quả trứng sẽ đứng được ở ô số đó và không bị ngã. Khi dựng đứng được từ 2 quả trứng trở lên tức là "có duyên" với các cô. Cứ kết hợp các con số lại rồi "đánh đầu" hay "bao lô" tùy ý" - anh "tận tình" hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo lý giải của những người dân xung quanh, vì sợ khói nhang lan tỏa khắp nơi rồi bị phát hiện, nên tất cả khách đến cúng được quy định chỉ thắp nến.

Trong lúc một khách đang vất vả… dựng đứng các quả trứng thì một phụ nữ trạc 40 tuổi lanh lảnh la lên. Mọi người liền bỏ bàn lễ chạy đến quây quanh người phụ nữ này. Anh thanh niên quay qua nói nhỏ: "Cô Út" mới về chơi, đang nhập xác để nói chuyện với mọi người".

Với vẻ mặt giận dữ, "cô Út" chửi rủa những người đến xin số làm dơ bẩn căn phòng của cô. Nhiều người sợ hãi xin cô tha lỗi. Dường như hả giận, "cô Út" uống miếng nước rồi phân công từng người có mặt phải mua cho cô 3 bộ quần áo mới, súc rửa lại bồn tắm, bố trí chiếc xích đu ở sau vườn để cô ngồi nghỉ mát… Cuối cùng, do có hẹn đi chơi với bạn bè nên cô Út chào tạm biệt mọi người.

Khi cô Út vừa đi thì "cô Hai" liền nhập vào người phụ nữ này. Tính nóng nảy hơn, "cô Hai" luôn miệng la hét và cấm không cho mọi người nào được vào phòng cô xin số. Ai muốn xin số thì phải ra ngoài vườn (phía sau ngôi biệt thự).

Sau đó, "cô Hai" bảo: "Do chiều nay bận… đi bơi nên tôi không thể nói chuyện nhiều với mọi người được". Và cô cũng không quên căn dặn phải mua cho cô… 3 bộ đồ bơi trước khi "thăng".

Sau khi 2 cô đi rồi, người phụ nữ mới cho "mượn" xác, tỏ ra mệt mỏi: "Chắc có lẽ hôm nay "cô Ba" bận việc gì đó nên không về. Chứ cả 3 cô mà về cùng lúc thì mệt lắm".

Nhiều người quây lại hỏi hôm nay các cô cho số mấy, nữ "pháp sư" này cho biết: "Cả 2 cô đều yêu cầu cung cấp 3 bộ đồ. Mà quần áo là số 6. Như vậy 3 bộ đồ là số 36. Chiều nay mua số 36 chắc chắn trúng". Như bắt được vàng, ai nấy đều hí hửng chạy nhanh về nhà đánh số đề.

Nữ "Pháp sư" này xưng tên Hương, nhà ở huyện Nhà Bè. Bà cho biết, do được người cõi trên chỉ dẫn nên bà có khả năng nhìn thấy được tương lai. "Những người đến đây xin số ít khi đánh trúng lắm. Nhưng mỗi lần các cô nhập xác để cho số hầu như đều chính xác. Bản thân tôi cũng đâu có lợi gì, chỉ dựa vào "bề trên" để "giúp đỡ" người khác. Có lần tôi cảnh báo quán nước ở đây sẽ bị công an kiểm tra trong vòng 3 ngày thì quả nhiên, đến ngày thứ hai công an "ghé thăm thật" - bà Hương khẳng định.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, con số 36 không hề xuất hiện ở bất kỳ "đài phụ" hay "đài chính" nào cả.

Theo ông Phan Tất Phúc, Phó công an xã Đa Phước, quán cà phê biệt thự "Căn nhà màu tím" có giấy phép kinh doanh do Phòng kinh tế huyện Bình Chánh cấp. Ông Phúc cũng thừa nhận, tình trạng người dân đổ xô về quán "cầu cơ" là có thật.

"Có lần chúng tôi đã kiểm tra và bắt quả tang bà con đang tập trung ở quán để xin số đề. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở và cảnh cáo, đồng thời bắt chủ quán làm cam kết không được tuyên truyền hành nghề mê tín dị đoan", cán bộ này cho biết.