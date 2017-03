"Nhử" bán xe tay ga rồi bắt cóc, tống tiền

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 18/2 cho biết, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom đã bắt gọn 5 đối tượng trong băng tội phạm chuyên lừa đảo, bắt cóc người và cướp tài sản.

Đó là, Dương Minh Chính (26 tuổi), Dương Tiến Dẫn (21 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bom; Trần Hoàng Phong (18 tuổi), ngụ huyện Vĩnh Cửu; Trần Văn Tuyên (22 tuổi), ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Mai Quốc Cường (21 tuổi), ngụ tại tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 17h45' ngày 15/2, Công an huyện Trảng Bom nhận được anh Nguyễn Huy Dương (24 tuổi), ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương trình báo: em trai của anh là Nguyễn Huy Vương (21 tuổi), hiện là sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai bị một nhóm đối tượng khống chế, bắt trói cướp tài sản. Sau đó, chúng còn đưa nạn nhân đem giấu sâu vào trong rừng, yêu cầu anh Dương mang tiền đến chuộc mới thả người…

Công an huyện Trảng Bom, đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm nạn nhân, đồng thời điện báo về Công an tỉnh đề xuất chi viện lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân và băng cướp trên diện rộng. Kết quả đến 19h cùng ngày, lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ đã giải thoát được con tin an toàn, đồng thời các chốt mai phục đã bắt gọn 5 đối tượng phạm tội đang chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Để thực hiện cướp tài sản cũng như nhận được tiền chuộc từ thân nhân của nạn nhân, nhóm cướp này đã tung lên mạng rao vặt nhiều xe tay ga đời mới, cần tiền bán với giá rẻ làm mồi nhử. Để khi người cần mua xe đọc được, liên lạc và ngã giá thì chúng hẹn nạn nhân đến nơi dân cư đông để gặp và sau đó đưa nạn nhân về nhà nhận phương tiện rồi khống chế nạn nhân để cướp tài sản và điện thoại đến gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc mạng người thân, hòng chiếm đoạt thêm tài sản của thân nhân nạn nhân.

Trường hợp của Nguyễn Huy Vương là một điển hình. Sau khi xem mục mua bán xe tay ga trên trang Web Rao Vặt, đã liên hệ theo số ĐTDĐ của người cần tiền bán xe tay ga giá rẻ. Vương liên lạc và được "chủ xe" hẹn gặp tại Ngã 3 Trị An thuộc ấp Chu An, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau khi xem xe và đồng ý giá, chúng dẫn Nguyễn Huy Vương về nhà để giao giấy tờ. Và, khi Vương theo chúng đến khu rừng tràm nằm phía sau Khu công nghiệp Song Mây, chúng khống chế cướp tài sản, đồng thời thông qua số điện thoại lưu trên máy, chúng điện thoại cho anh Nguyễn Huy Dương là anh ruột của Nguyễn Huy Vương để đòi tiền chuộc. Anh Dương đã bình tĩnh trình báo với cơ quan Công an và làm theo hướng dẫn của cơ quan Công an, giúp cơ quan Công an bắt gọn nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng truy xét điều tra để làm rõ…





Theo P.N (CAND)