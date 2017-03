Những băng cướp có hàng “nóng”

CƯỚP “NÓNG” BẰNG HUNG KHÍ

Ngày 26-2-2008, anh Lê Văn Quế (SN 1966, quê Thanh Hóa) đi xe đến KP Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, thì bị ba thanh niên đi trên 3 xe Suzuki sport chặn lại dùng ống típ sắt và dây xích đánh anh Quế, sau đó cướp xe tẩu thoát.

Trước đó gần một tháng, hai anh Nguyễn Thế Anh và Võ Văn Minh (cùng SN 1986, quê Hà Tây) đi xe đến ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An thì bị sáu thanh niên đi trên 2 xe máy vọt lên chặn đầu rồi dùng dao chém hai người bị thương, cướp xe.

Cũng trong khoảng thời gian này chị Lê Thị Vi Diệu (SN 1965, ngụ Thuận An, Bình Dương) đi xe đến ấp Hưng Phước, xã Hưng Định, Thuận An bị một số đối tượng chặn đường xô ngã, sau đó chúng dùng búa đập vào đầu chị bất tỉnh rồi lột lấy 1 đôi bông tai và 2 chiếc nhẫn vàng.

Bọn cướp còn gây ra những vụ cướp táo bạo nhắm vào người vận chuyển hàng hóa và tài sản có giá trị. Ngày 25-1-2008, anh Trương Hữu Nhàn (SN 1969, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) chạy xe máy đến đoạn đường QL13 thuộc ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, Bình Dương thì bị năm thanh niên đi trên 2 xe máy ép vô lề dùng mã tấu chém anh Nhàn trọng thương rồi lấy đi giỏ xách bên trong có 1.200 thẻ cào trị giá 700 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Đại (SN 1987, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) chạy xe máy đi giao cạc ĐTDĐ, đến đoạn đường QL13 thuộc KP Hòa Long, thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương thì bị ba đối tượng đi trên xe máy từ phía sau dùng chân đạp anh té xuống đường rồi rút dao chém vào dầu anh làm vỡ cả mũ bảo hiểm. Anh Đại bỏ chạy kêu cứu, bọn cướp lấy đi giỏ xách có số sim điện thoại trị giá 100 triệu đồng...

Những cặp tình nhân cũng luôn là mục tiêu nhắm đến của các băng nhóm côn đồ, cướp giật vì họ thường thích tâm sự ở những nơi tối vắng, trống trải xa khu dân cư. Dù số tiền họ mang theo không nhiều nhưng xe máy, nữ trang, ĐTDĐ thì luôn là miếng mồi ngon cho bọn cướp.

Khuya 9-2-2008, anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, quê Thanh Hóa) đang ngồi nói chuyện với chị Trịnh Thị Hiền (SN 1987) tại đường D2, khu công nghiệp Bình Chuẩn thì có ba thanh niên đeo khẩu trang đi trên 1 xe máy đến dùng ống sắt đánh hai người lấy đi cái bóp đựng giấy tờ và chiếc xe Dream của anh Quyền tẩu thoát.

Tối 18-2-2008, anh Trần Thanh Liêm (SN 1987, ngụ Đồng Nai) chở bạn gái là chị Nguyễn Võ Bích Đào (SN 1985) đến khu dân cư Thanh Bình ngồi chơi thì bị bốn thanh niên đi trên 2 xe máy chạy đến dùng mã tấu khống chế, giật sợi dây chuyền của chị Đào, sau đó chúng lục soát lấy bóp của anh Liêm, đẩy chiếc xe anh ra đường định tẩu thoát.

Anh Liêm chụp mã tấu của bọn cướp chống trả lại làm chúng bỏ chạy không kịp lấy xe. Trường hợp của anh Liêm may mắn hơn anh Phùng Phát Toàn (SN 1978, quê Vĩnh Long). Trong khi ngồi chơi với bạn gái ở khu đất trống gần KCN Đồng An anh bị ba thanh niên dùng dao đâm tử vong để cướp tiền...

BĂNG CƯỚP GIẢ DANH CÔNG AN

Ngày 17-2-2008, CA huyện Tân Uyên, Bình Dương bắt được hai tên trong băng đua “nóng” là Trần Văn Hiển (SN 1991, ngụ Bình Phước) và Vũ Văn Tiến (SN 1987, quê Phú Thọ) chuyên ép xe giật ĐTDĐ của người đi đường. Ngay hôm sau CA huyện Thuận An tiếp tục bắt được Võ Hoàng Vũ (SN 1980, quê Bến Tre) và Hồ Thanh Nguyên (SN 1986, quê Đồng Tháp) là hai tên trong băng cướp dây chuyền. Do nghiện ma túy nên chúng rất liều lĩnh khi ra tay, vừa giật vừa đạp xe cho nạn nhân té ngã để khỏi đuổi theo.

Đêm 24-1-2008, CS phản ứng nhanh CA Bình Dương trong khi tuần tra đã bắt được Nguyễn Hải Thanh (SN 1987, quê Gia Lai) và Trần Văn Thành (SN 1988, quê Bắc Giang) đang dùng mã tấu cưỡng đoạt 25.000đ của anh Huỳnh Minh Tuấn (SN 1990, quê Đồng Tháp).

Băng trấn lột này có biệt danh là “băng năm năm mươi” vì chúng chuyên đi lấy trộm và cưỡng đoạt tài sản các cặp tình nhân ở khu vực ngã tư 550, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Băng này gồm 8 tên do tên Hiếu cầm đầu (CA đang truy bắt).

Một băng cướp khác có biệt danh là băng “tám chín” (do các đối tượng đều sinh năm 1989) cũng bị CA huyện Thuận An, Bình Dương bắt giữ khi chúng dùng dao khống chế cướp nữ trang và tiền của anh Hà Quang Tuấn (SN 1986, ngụ Bình Dương) cùng chị Trương Thị Vân (SN 1987) khi họ đang ngồi tâm sự tại bãi đất trống thuộc khu dân cư Thuận Giao. Băng cướp gồm 4 đối tượng là Lê Văn Xuông, Hồ Văn Đôi, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Những (cùng SN 1989, quê ở Sóc Trăng)...

Không chỉ xài hàng “nóng”, bọn cướp còn giả danh công an, dân phòng để cướp tài sản của những người đi ngang qua các khu công nghiệp hoặc các cặp tình nhân ngồi tâm sự bên đường vắng. Để nạn nhân không nghi ngờ, chúng thường mang theo gậy tầm vông, trông giống như gậy của dân phòng để các nạn nhân lầm tưởng chúng là lực lượng tuần tra, bảo vệ của khu công nghiệp đang đi tuần.

Hàng loạt vụ trấn lột tài sản xảy ra tại KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương đều với kịch bản “tao là công an xã”, “giờ này là mấy giờ mà tụi bây còn lảng vảng chỗ này, mau đưa giấy tờ kiểm tra”. Nếu nạn nhân đưa chúng tiền thì thôi, còn ai tỏ ý kháng cự vì thái độ thô lỗ hoặc nghi chúng không phải là công an thì lập tức chúng xáp tới đánh, lột lấy nữ trang, tiền bạc. Có người đưa giấy tờ ra thì bị chúng giữ luôn, hẹn ngày đến chuộc!

Qua trình báo của nạn nhân, đầu tháng 1-2008 CA huyện Tân Uyên, Bình Dương đã bắt được bốn tên trong băng giả danh công an gồm: Phạm Duy Tân (SN 1988, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Chí Long (SN 1989, ngụ Vĩnh Long), Hồ Chí Linh và Trần Văn Tiến (cùng SN 1989, ngụ Đồng Tháp). Trong đêm bị bắt, từ 19 giờ đến 21 giờ, băng này đã thực hiện đến 7 vụ trấn lột.

Có vụ chúng bắt nạn nhân leo lên xe chở đi nói là “đi về xã làm bản tường trình”. Nếu ai không đi chúng giả gọi điện thoại về trụ sở công an xã, kêu “đem xe lên hốt hết tụi nó” khiến nạn nhân sợ phải “cống nộp”, còn ai “ngoan cố”, chúng dùng vũ lực ép buộc lên xe nhưng giữa đường trấn lột lấy tiền rồi xô xuống!

Do nhiều nạn nhân nghĩ “của đi thay người” nên ít ai trình báo công an, vì vậy suốt một thời gian dài bọn cướp lộng hành, gây những lời đồn đại xấu, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Nhờ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ và công tác tuần tra truy quét tội phạm được đẩy mạnh nên các băng nhóm côn đồ, cướp giật lộng hành đã lần lượt bị CA bắt giữ, đem lại bình an cho địa bàn.