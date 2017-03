Những bí ẩn phía sau vụ án xác chết lõa thể của đôi nam nữ trong nhà nghỉ

Những người xung quanh, gia đình, bạn bè của đôi nam nữ này giờ lẫn lộn trong nhiều cảm giác khác nhau, họ đau đớn, tiếc thương nhưng hoài nghi, ngờ vực rất nhiều về nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của con cái họ.

Cái chết thương tâm của cô học sinh ngoan hiền

Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm ven đường quốc lộ thuộc xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), anh Nguyễn Tuấn Anh, bố của cháu Nguyễn Thùy Trang, người tử nạn trong nhà nghỉ không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước linh cữu của đứa con gái xấu số. Nhìn những người bạn bè, họ hàng đến thăm hỏi, anh Tuấn Anh chỉ biết nghẹn ngào rơi lệ mà chẳng nói được lời nào. Không thể bước nổi khi dân làng đưa quan tài của con ra ngoài cánh đồng để chôn cất, anh Tuấn Anh ngồi ném mình trong góc vườn mà chết lặng trong sự tiếc thương. Cố kìm nén cảm xúc của mình, anh chia sẻ, đây là một cú sốc quá lớn đối với gia đình tôi. Chẳng ai có thể ngờ được rằng cháu Trang lại chết thảm đến như vậy…

Nói về đứa con gái mình, anh Tuấn Anh kể, cháu Trang từ trước đến nay vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, chăm học được bạn bè thầy cô rất quý mến. Nó chẳng biết chơi bời, tụ tập đám đông với ai, cứ hết giờ học ở trường lại về nhà giúp đỡ cha mẹ những việc lặt vặt trong gia đình. Thời gian rảnh thì lại tập trung vào sách vở. Dù đã học đến cấp 3 nhưng mỗi khi đi đâu ra ngoài vào buổi tối đều có bố hoặc mẹ đi cùng, chẳng bao giờ dám đi một mình… Ấy vậy mà đùng một cái gia đình lại nhận được hung tin rằng nó bị sát hại ở trong một nhà nghỉ cách nhà đến vài chục cây số.

Anh Tuấn Anh kể chi tiết quá trình từ khi bé Trang “mất tích” cho đến lúc gia đình nhận được hung tin. Đầu giờ chiều ngày 4/9/2012, Trang xin bố mẹ đi học thêm ở trường. Như mọi ngày, cứ đến 5 giờ chiều là Trang về tới nhà. Tuy nhiên, hôm đó, thấy đã gần 6h mà chẳng thấy con về, anh Tuấn Anh và cả gia đình cảm thấy vô cùng sốt ruột. Liên lạc bằng điện thoại cho con cũng chẳng được, lúc đầu anh đánh giá rất có thể Trang đã có việc gì đó đột xuất ở trường lớp hoặc đi chơi với bạn bè nên mới về trễ như vậy.

Tuy nhiên, cho đến gần 7h tối không thấy Trang về, liên lạc với một số bạn cùng lớp để hỏi tung tích cũng không có kết quả, trong suy nghĩ của anh Tuấn Anh dần cảm thấy sự chẳng lành. Ngay lúc đó, anh huy động anh em trong gia đình đi khắp nơi tìm kiếm… Khu vực trường học, các nhà bạn bè, những nơi học sinh trong địa phương tụ tập đều được tìm kiếm kỹ càng nhưng cũng không mang lại kết quả khả quan…

Cho đến quá nửa đêm hôm đó, khi không tìm thấy Trang, anh Tuấn Anh quyết định không tìm kiếm nữa để chờ đến sáng hôm sau lên trình báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, qua một số thông tin thu thập được từ một số thanh niên, buổi chiều ngày 4/9, Trang có lên xe máy cùng với một người thanh niên ở làng trên tên Linh. Bản thân vợ chồng anh Tuấn Anh cũng không biết Linh là ai nên cũng không thể tìm kiếm được Trang trong buổi đêm hôm đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, gia đình anh Tuấn Anh tìm được đến nhà Linh để hỏi tung tích người thanh niên này nhưng người nhà bảo là đã đi hơn một ngày chưa thấy về. Mọi chuyện lúc này trở nên rối bời vì tất cả các hướng tìm kiếm đều không mang lại kết quả, anh Tuấn Anh và cả gia đình chỉ biết chờ đợi và cầu mong chuyện dữ sẽ không đến với Trang. Tuy nhiên, cho đến buổi chiều ngày 5/9, người dân xã Nam Tiến hoảng loạn với thông tin rằng Công an Vĩnh Phúc đã thông báo Linh đã chết ở Phúc Yên.

Tuy gia đình không nhận được thông tin nào về Trang nhưng anh Tuấn Anh và gia đình vẫn tìm đến Công an để dò hỏi. Tất cả mọi người dường như đổ xụp khi lực lượng Công an thông báo rằng, Trang đã chết do bị sát hại. Tức tưởi và tột cùng đau đớn khi đưa thi thể đứa con gái xấu số về lo liệu việc hậu sự, chỉ trong nháy mắt, gia đình anh Tuấn Anh đã mất đi đứa con yêu dấu. Chẳng thể giải thích được những việc đã xảy ra, cả gia đình chỉ biết chết lặng trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Những bí ẩn khó lý giải

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, khi phát hiện ra xác chết của Linh và Trang trong nhà nghỉ cả hai đều trong tư thế lõa thể. Trang nằm trên giường với nhiều nhát đâm ở khắp cơ thể còn Linh cũng nằm gục trên sàn nhà một vài nhát dao xuyên thấu ngực. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của đôi bạn trẻ này cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận cụ thể nhưng dư luận đang xôn xao và bàn tán rất nhiều.

Về mối quan hệ giữa Trang và Linh, bản thân anh Tuấn Anh khẳng định rằng, chưa bao giờ thấy con gái mình kể về cậu thanh niên này. Vì quản lý khá sát sao thời gian biểu của con nên anh Tuấn Anh có thể biết được con gái của mình chơi và thân quen với những ai. Anh có thể khẳng định con gái mình chưa yêu đương hoặc quan hệ tình ái với bất kỳ thanh niên nào. Cũng chính vì nhận định như vậy nên nhận tin con gái đã chết, anh Tuấn Anh và toàn thể gia đình đều choáng vàng và vô không thể lý giải được nguyên nhân.

Ban thờ nạn nhân xấu số.

Tuy nhiên, trong dư luận tại địa phương đang lan truyền rất nhiều lời bàn tán khác nhau xung quanh đôi bạn trẻ xấu số này. Mọi người cho rằng, trước đây Trang có tình cảm với Linh, hai người cũng đã có thời gian qua lại được khoảng hơn 2 năm nay. Lúc đó, tuy Trang là một cô học sinh cấp 2 nhưng có vẻ bề ngoài thùy mị, ngoan hiện lại có dáng dấp khá trưởng thành nên được rất nhiều thanh niên mới lớn trong địa phương có cảm tình. Bản thân Linh là một người bỏ học và đi làm từ khi còn rất trẻ, khi quen Trang hai người cũng đã có chút tình cảm…

Tuy nhiên, khi Trang lên đến cấp 3, do khoảng cách xa nên tình cảm giữa hai người đã có phần loãng ra. Trang có quen với một người bạn mới, Linh lấy đó làm ghen tức và đã có xô xát xảy ra…. Trưa ngày 4/9, một số người đã thấy Linh tìm gặp Trang để nói chuyện, hai bên vùng vằng nhau một lúc. Rồi đến khi Trang lên xe máy đi cùng Linh, mọi thông tin về hai người đều đã biển mất hoàn toàn.

Trang nổi tiếng trong làng ngoài xã là một cô gái “con ngoan, trò giỏi”. Từng có thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh ở Thái Nguyên, chính vì vậy khi nói rằng cô bé này đã vướng chân vào “lưới tình” sẽ không có nhiều người dám tin. Thầy Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Tiến, nơi cô bé Trang theo học khẳng định, trong suốt quá trình Trang theo học tại trường em luôn là một học sinh mẫu mực, là tấm gương để các bạn khác noi theo. Trang là một trong số ít những học sinh được lưu hình ảnh ở phòng truyền thống của trường… Chính vì vậy, khi nghe hung tin về em, tất cả thầy cô và các học sinh trong trường đều vô cùng choáng váng, chẳng ai dám tin vào sự thật đau lòng này được.

Cái chết của Trang đã phủ lên đời sống của biết bao nhiêu con người sự đau đớn và tiếc thương. Tuy nhiên, những bí ẩn phía sau cái chết của cô nữ sinh này đang gây ra những sự phân vân khó hiểu cho cả gia đình, thầy cô, bạn bè và làng xóm. Gạt đi dòng nước mắt đau đớn của mình, anh Tuấn Anh bảo rằng, bây giờ, điều mong mỏi nhất của tôi và toàn thể gia đình là mong sao cơ quan điều tra sớm làm rõ được nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu. Tại sau cháu lại đến nhà nghỉ và tại sao lại bị sát hại dã man đến như vậy?…

Những nỗi trăn trở đó dường như càng khiến nỗi đau mất con trở nên day dứt hơn, giằng xé hơn. Đứng trên chiếc ban thờ nhỏ nhắn đặt lạnh lẽo ở góc nhà, chẳng ai có thể kìm được nước mắt khi nhìn vào di ảnh của Trang. Cô bé có khuôn mặt khả ái với cặp kính cận dày cộm đã phải đón nhận một số phận cay nghiệt khi cuộc đời của em mới chỉ ở những bước đi đầu tiên.

Sáng ngày 5/9/2012, tại nhà nghỉ Bảo An nằm trên đường Trường Chinh (phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nhân viên nhà nghỉ phát hiện một đôi nam nữ trẻ đã chết. Cả hai nạn nhân đều ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó Công an địa phương đã vào cuộc điều tra xác định tung tích của hai nạn nhân này là Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1991 và Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1997 cùng trú tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Theo Gia Nguyễn (Cảnh sát toàn cầu)