Những “bình địa” dọc sông Hiếu

Sáng qua, phóng viên Pháp Luật TP.HCM vượt 200 km từ Vinh theo quốc lộ 48, trở lại miền tây Nghệ An để cận cảnh vùng tâm lũ.

Tan hoang đường vượt ngàn

Năm ngày sau khi những xe lội nước của Quân khu 4 tiếp cận được Quế Phong, quốc lộ 48 từ Diễn Châu lên miền tây Nghệ An vẫn chỉ có xe gắn máy, công nông và ôtô tải trọng vài tấn qua được, còn lại vẫn phải kẹt ở ngã ba Yên Lý.

đồng ruộng đã khô ráo nhưng tất cả các nhà dân thì đều còn ngấn mức nước trên vách, đa số quá cửa sổ, nhiều nhà còn không thấy cả ngấn vì nóc đã lút trong lũ.

Nước sông Hiếu đổ quá nhanh về hạ nguồn những ngày cuối trận lũ đã gây ra cái chết thương tâm của bốn em nhỏ là chị em trong hai gia đình. Đó là hai chị em Nguyễn Thị Thế và Đoàn Văn Hùng bị lật thuyền khi đang đi cùng bố và nội. Và hai chị em Nguyễn Thị Nhung (lớp 8) và Nguyễn Thị Linh (lớp 1) bị trượt chân rơi xuống sông. Những cái chết thương tâm này diễn ra tại Nam Đàn mới hai ngày trước đã nâng tổng số người chết sau lũ lên đến 35 người.

Đến gần thị trấn Thái Hòa (Nghĩa Đàn) những cánh đồng mía mênh mông nằm rạp như cỏ. Cả Nghệ An có 10.000 ha mía bị lũ xô như thế này, trong đó vùng trọng điểm mía Nghĩa Đàn có 7.000 ha. Coi như đã mất trắng vì chữ đường giảm chỉ còn một nửa vì bị cuộn trong bùn lâu ngày nên không thể ép đường nữa.

Qua khỏi đồng mía Thái Hòa thì đến một cánh đồng chìm sâu trong hàng thước cát bồi đắp. Những cánh đồng cát này kéo đến hơn chục km từ Nghĩa Đàn lên đến Quỳ Châu.

Thị trấn Quỳ Châu tan hoang, những khúc gỗ to bằng người ôm vẫn rải rác nằm vắt ven đường, nhà dân ven quốc lộ bị nước xói vào tận móng. hàng chục mái ta luy bị sạt chỉ mới khắc phục tạm. Chúng tôi đã bị kẹt lại gần một giờ tại một mái ta luy đang khắc phục. Từ trên mặt đường những hoẳm sâu gần 30 m trượt dài xuống sông Hiếu khiến đoạn đường này có thể trở thành “mồi” cho sông Hiếu ngoạm bất cứ lúc nào. Phía dưới sông, một chiếc xe cẩu bị nước lật úp vẫn chưa thể cẩu được. Hàng trăm công nhân đang kè đá nhưng chỉ huy công trường cho biết cần đến 1.500 khối đá cho điểm sạt lở này nhưng chỉ mới cung cấp được một nửa bởi toàn tuyến quốc lộ 48 có đến 12 điểm sạt lở, đá chở vào không xuể.

12 giờ, sau gần sáu giờ đồng hồ chúng tôi đã đặt chân trở lại Quế Phong và huyện cuối cùng miền tây Nghệ An này vẫn hiện ra tan hoang như khi mới tiếp cận năm ngày trước.

Lũ cuốn hàng chục năm thu ngân sách

Thống kê sơ bộ, chỉ riêng ba huyện miền tây Nghệ An dọc sông Hiếu là Nghĩa Đàn, Quỳ Châu và Quế Phong, lũ đã cuốn cuốn đi hơn 250 tỷ đồng. Ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ước đoán phải đến hàng chục năm thu ngân sách ba huyện này mới bù nổi thiệt hại ấy. Bởi đây là những huyện nghèo nhất không chỉ của Nghệ An mà là cả nước. 250 tỷ đồng với nơi nào đó có khi chỉ đáng giá bằng một công trình nhưng những người dân ven sông Hiếu thì đó là “Hàng tỷ tờ bạc lẻ họ chắt bóp” - ông Trạc bày tỏ.

Các công trình dân sinh cũng bị phá tan hoang, toàn bộ công trình 135 của các huyện này gồm công trình nuớc sạch, cả trăm ngàn mét khối đường và kênh mương bị cuốn trôi.

Ba huyện miền tây ven sông Hiếu cũng là nơi có nhiều người chết nhất ở Nghệ An với 21 người, trong đó riêng Quế Phong 15 người. Ông Lữ Đình Thi - Phó Chủ tịch huyện cho biết tất cả các thi thể đã tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn, trôi xa cách bản làng mình đến vài chục cây số. Nhiều xác chỉ được nhận dạng nhờ dị tật ghi trong tàng thư công an vì ngay chính người thân cũng không thể nhận ra vì bị lũ cuốn qua hàng chục km ghềnh thác. Xác cuối cùng được tìm thấy cuối ngày 9-10 nằm kẹt trong khối gỗ tận Nghĩa Đàn, cách suối Nậm Giải đến gần 100 km.

Nhưng có rất nhiều người dù may mắn thoát chết cũng không thể trở về làng cũ. Bởi nhiều bản làng ven sông Hiếu đã bị lũ san thành bình địa: nhà cửa bị xô ngã và đất canh tác bị vùi trong cát. Những bản Pục, bản Méo của Nậm Giải hiện đang ngóng hàng cứu trợ mỗi ngày. Ông Thi cho biết có thể rồi đây huyện và tỉnh sẽ phải ngồi lại bàn nhau dời làng cho dân không chỉ để tránh lũ mà tìm một vùng đất mới bởi đất canh tác đã bị lũ xóa sổ.

Ven sông hiếu đã thành bình địa, thiệt hại của miền tây Nghệ An không chỉ là những con số thấy được mà sẽ đeo đẳng trong rất nhiều năm. Chỉ một mình người miền tây, một mình người Nghệ An gắng sức có lẽ sẽ không đủ để phục hồi.