Những ca axit và số phận tuổi thơ

Bé gái phải vĩnh viễn rời xa cuộc sống, bé trai ngày đêm phải kề cận bên người cha mù lòa...

1. Một gia đình êm ấm cuối cùng đã bị hủy hoại bởi người phụ nữ có cái tên Võ Thị Đẹp. 17 tuổi, với gương mặt xinh như cái tên, Đẹp về làm dâu một gia đình gia giáo ở huyện Phú Châu (An Giang). Chỉ mỗi tội Đẹp có cái tật hay ăn cắp vặt. Gia đình chồng biết từ trước nhưng do đứa con trai một quá thương Đẹp nên họ không nỡ ngăn cản chuyện hôn nhân. Họ tin rằng con trai sẽ cảm hóa được con dâu. Ngày Đẹp về, cha mẹ chồng cũng thương yêu hết mực, những mong con dâu trở nên đẹp người tốt nết.

Nhưng “ngựa quen đường cũ”, cứ vài ngày thì hàng xóm lại than van mất cái quần, cái áo. Khi họ bóng gió, lúc họ bắt tại trận và qua làm ầm ĩ với gia đình chồng Đẹp. Mất mặt, cha mẹ chồng chỉ biết xin lỗi rồi hạn chế tiếp xúc với hàng xóm. Niềm vui của hai ông bà già lúc này là được sống với đứa cháu gái mới lên ba. Thất vọng vì không thể cảm hóa được vợ, để cha mẹ mang tai tiếng, người chồng bỏ nhà xin nhập ngũ.

Ở nhà, Đẹp ngày tiếp nối ngày càng “lên tay” trong cái khoản ăn cắp vặt. Một lần bị bắt tại trận, từ làng trên đến xóm dưới, từ già tới trẻ đều bêu riếu Đẹp. Không chịu đựng nổi, họ hàng họp lại, buộc cha mẹ chồng phải từ bỏ Đẹp. Quá bất lực trước đứa con dâu hư đốn, cha mẹ chồng đành nói Đẹp ra khỏi nhà. Giận dỗi, Đẹp đi tìm chồng khóc lóc kể lể. người chồng cũng lắc đầu, bảo rằng cả hai nên chia tay.

Trong lúc căm tức, Đẹp nuôi ý nghĩ trả thù gia đình chồng và đi mua một lít axit để thực hiện “kế hoạch”. Cùng khoảng thời gian này, Đẹp vẫn quen tay ăn trộm một sợi dây chuyền của nhà hàng xóm. Lần cuối về nhà chồng thu dọn đồ đạc, thấy cha mẹ chồng đang ngồi chơi cùng con thơ, Đẹp nổi cơn điên cuồng, tạt thẳng ca axit vào họ rồi quỵ xuống bất tỉnh trong tiếng kêu thảm thiết của con. Tỉnh dậy, Đẹp mới biết mẹ chồng cùng con thơ đã ra đi vĩnh viễn, còn người cha chồng sẽ phải mãi mãi sống trong tăm tối.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Đẹp án tù chung thân về hai tội giết người và trộm cắp tài sản. Khi kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, Đẹp không nêu ra được bất cứ lý lẽ nào để biện minh cho hành động của mình nên TAND tối cao y án sơ thẩm. Ở cái tuổi 21, trong tù, không hiểu bằng cách nào người mẹ tội lỗi này có thể thanh thản được với lương tâm của mình?

2. Đứa bé trai 12 tuổi run run trả lời vị chủ tọa: “Con muốn sống với cha” trong phiên xử vụ ly hôn của cha mẹ nó. Một vụ ly hôn không bình thường bởi bị đơn là một phụ nữ bị liệt và đang thụ hình trong trại giam về tội giết người. Người mà chị ta làm hại chính là người chồng, người cha của con trai mình. Nghe con trẻ nói, chị ta bật khóc nức nở. Đứa con trai mà ba năm rồi chị ta chưa được gặp từ ngày bị giam, giờ nó đã không còn muốn ở trong vòng tay yêu thương của mẹ như ngày nào nữa.

Bi kịch bắt nguồn từ một phút nông nổi vì ghen tuông. Nghi ngờ chồng lén lút quan hệ với người phụ nữ khác, can ngăn chồng mà chồng chỉ ậm ừ, Đoàn Thị Thu bèn ra chợ mua nửa lít axit. Tối đó, Thu uống thuốc ngủ và giấu một con dao dưới nệm. Sau đó, Thu tạt cả ca axit vào người chồng đang ngủ. Người chồng vùng dậy bỏ chạy thì bị Thu đuổi theo, dùng dao đâm vào gáy. Rất may là người nhà kịp thời can thiệp, đưa anh đi bệnh viện nhưng cũng chỉ cứu được cho anh mạng sống. Anh bị mù, phỏng toàn thân, thương tật lên tới 97%.

Về phần mình, Thu dùng số axit còn lại đổ vào người, sau đó lập tức bị công an bắt giữ. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thu 14 năm tù. Thu không kháng cáo mà chấp nhận án phạt.

Rồi bây giờ, một lần nữa Thu phải ra tòa để giải quyết việc người chồng yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung. Chuyện ly hôn giữa họ là điều tất yếu, dẫu rằng Thu một mực không đồng ý bởi muốn có trách nhiệm chăm sóc chồng đến cuối đời.

Một phiên tòa buồn và đọng lại nhiều điều lo lắng. Họ chia rõ giới tuyến. Đứa con trai khép nép bên người cha tật nguyền. Lúc tòa nghị án, mọi người hỏi em sao không vào với mẹ, em chỉ cúi gằm, im lặng.

Đã có lúc tôi ước rằng đừng để cho em có mặt tại phiên tòa này bởi nó có thể ám ảnh em cả cuộc đời. Em đã phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn từ ngày vừa lên chín, giờ lại chứng kiến thêm cái cảnh tòa xét xử cho cha mẹ chia tay. Ở cái tuổi 12, em chỉ biết vâng dạ khi nghe chủ tọa nhắc rằng “từ nay một tháng cháu phải vào trại giam thăm mẹ một lần nhé!”. Nhưng liệu việc đó có dễ dàng thực hiện hay không, tình mẫu tử của họ rồi sẽ ra sao? Và nỗi đau của em, theo năm tháng rồi có phai mờ?