Những chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy giữa Công an và BĐBP

Đại tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy (PCMT) Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT), hai bên đã tích cực trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan trong công tác PCTP, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp trinh sát, tuần tra, phát huy hiệu quả tính năng động, sáng tạo của mỗi lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá và truy bắt tội phạm, nhờ đó đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm vận chuyển ma túy vào Việt Nam với số lượng lớn.

Theo số liệu từ Văn phòng Thường trực Cục PCMT - Bộ Tư lệnh Biên phòng (BP), chỉ tính riêng trong năm 2012, các đơn vị chức năng của hai lực lượng CAND và BĐBP đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đấu tranh thắng lợi 170 chuyên án lớn, khám phá 1.251 vụ án về ma túy, bắt giữ 1.446 đối tượng, thu tổng cộng 271kg heroin (tương đương 813 bánh), 110.994 viên và 18,4kg ma túy tổng hợp, 1,1 tấn cần sa và 201kg chất phụ gia để sản xuất ma túy. Ngoài ra còn thu giữ rất nhiều vũ khí nóng như lựu đạn, súng và gần 150 viên đạn các loại; thu giữ 15 ôtô, 160 xe máy là phương tiện vận chuyển ma túy và một lượng khổng lồ tiền "bẩn", vàng, đô-la từ mua bán ma túy...

Đại tá Nguyễn Đăng Khoa cũng đánh giá, sau hai năm thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong đấu tranh PCTP, Cục PCMT Bộ Tư lệnh BP và Cục Cảnh sát PCMT (C47) Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an đã phối hợp rà soát, khoanh vùng, xác định được 71 tuyến, 109 địa bàn trọng điểm, trong đó có 22 tuyến địa bàn đặc biệt phức tạp về ma túy tại khu vực biên giới, cần tập trung đấu tranh.

Đặc biệt chú ý đến các khu vực vùng biên Việt Nam - Lào (tuyến Tây Bắc) bởi đây là tuyến vận chuyển ma túy ngắn nhất từ vùng "Tam giác vàng" qua Lào vào Việt Nam, nhất là địa bàn giáp ranh với Sốp bâu (tỉnh Hủa phăn) và Khăm cợt (tỉnh Bô-ly-khăm-xay) và khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc (tuyến Đông Bắc) trong đó đặc biệt chú ý tới khu vực cửa khẩu Ka Long (Quảng Ninh) là những tuyến đường trọng điểm về TPMT.

Nhìn nhận thực tế các chuyên án mà hai bên đã hiệp đồng, hợp tác đấu tranh trong thời gian vừa qua, Đại tá Nguyễn Đăng Khoa nhận xét, đó là những thành tích có được từ sự thống nhất, đồng thuận rất cao của hai lực lượng trên cùng trận tuyến, giúp lực lượng phòng chống TPMT của hai bên triệt phá thành công nhiều chuyên án, trong đó có những chuyên án lớn, có sự phối hợp rất kì công, chặt chẽ, ngay từ khâu trinh sát, phối hợp thông tin, đến khâu hiệp đồng triển khai lực lượng truy bắt, và tham gia đấu trí, khám phá tội phạm giữa nhiều đơn vị chức năng của hai lực lượng.

Điển hình là chuyên án bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Lào là Lee Chia Neng (trú tại Viêng Chăn), Boun Miher Khamtong (trú tại tỉnh Hủa phăn), Ly Chue Sor (trú tại Viêng Chăn) nhập cảnh vào Việt Nam, vận chuyển 60 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Loóng sập để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Cuộc vây bắt được triển khai thành công tại địa bàn Tân Lạc (Hòa Bình) với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng như Cục CSPCMT (C47) - Bộ Công an; Cục PCMT - Bộ Tư lệnh BP, Phòng CSPCMT - Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc.

Có mặt tại buổi trò chuyện, trinh sát Cảnh, Phó trưởng Phòng Trinh sát ngoại biên Cục PCMT Bộ Tư lệnh BP, người trực tiếp tham gia truy bắt, phá án hôm đó nhớ lại, ngày 5/8/2012, có một chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Prado biển kiểm soát Lào, chở 3 người đàn ông, chạy qua cửa khẩu vào Việt Nam. Theo nguồn tin trinh sát trước đó và bằng con mắt nghiệp vụ, chúng tôi nhận thấy chiếc ôtô trên có nhiều biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức lực lượng Biên phòng đã thông báo cho lực lượng PCMT (C47) Bộ Công an, và đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc phối hợp để kịp thời lên phương án tác chiến.

Qua công tác xác minh nguồn tin trinh sát, đã xác định được nhóm đối tượng này sẽ đi theo Quốc lộ 6 về Hoà Bình hướng thẳng đến thành phố, rồi từ Hòa Bình sẽ tỏa hàng theo đường dây ra các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, Cục PCMT BP và Cục PCMT, Bộ Công an (C47) ngoài việc trực tiếp đánh án, còn đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình chốt chặt địa bàn, đặc biệt là tại các trục đường chính để phối hợp triển khai đội hình truy bắt đối tượng.

Khi lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Tân Lạc vừa triển khai xong đội hình ra đến Quốc lộ 6, thì nhận được nguồn tin thông báo của trinh sát ngoại tuyến, chiếc Prado khả nghi đang chạy từ Sơn La về Hòa Bình sẽ đi qua địa bàn Tân Lạc. Đúng như nguồn tin trinh sát, đến khoảng 13h, chiếc xe ôtô này xuất hiện. Do công tác phối hợp thông tin kịp thời, cho nên việc chốt chặn xe và bắt giữ đối tượng được thực hiện rất nhanh gọn, an toàn, đảm bảo được yếu tố bất ngờ.

Phối hợp thông tin và hiệp đồng tác chiến, triển khai đội hình truy bắt được đối tượng đã gian nan, nhưng việc phối hợp để đấu trí và khám phá tội phạm cũng không kém phần vất vả, đặc biệt là khi các đối tượng này đều mang quốc tịch nước ngoài, nếu phối hợp và xử lý không khéo, không đúng thủ tục pháp luật sẽ vi phạm đến quy chế ngoại giao và rất khó để chứng minh tội phạm. Với nhận định, đây là những con cáo già xảo quyệt, nguy hiểm trong đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển "cái chết trắng" vào Việt Nam, vì vậy phải tìm mọi cách đấu trí, vạch mặt các đối tượng. Để tìm ra phương án đấu trí hữu hiệu nhất, chỉ huy của 4 lực lượng đã cùng ngồi bàn bạc, tỷ mỉ.

Trong quá trình hỏi cung, lúc đầu khi lực lượng điều tra hỏi cung bằng tiếng Việt, các đối tượng này đều tỏ vẻ ngây ngô, không hiểu. Một số chiến sĩ Biên phòng biết tiếng Lào, nên đã chuyển sang hỏi cung đối tượng bằng tiếng Lào, nhưng qua kiểm tra thấy trình độ tiếng Lào của các đối tượng này cũng không thực sự thông thạo, cho nên lực lượng chức năng bên ta càng thêm nghi vấn về quốc tịch, mặc dù chúng đều mang hộ chiếu Lào.

Quả thực, sau này mở rộng điều tra, chúng ta biết, bọn chúng đều là người Việt làm ăn sinh sống lâu năm tại Lào nên có tên đã nhập tịch Lào, có tên làm giấy tờ giả để có hộ chiếu Lào. Đại úy Cảnh cho biết thêm, lúc chúng ta yêu cầu kiểm tra xe, các đối tượng đều đồng tình, không hề tỏ ý nghi ngại, phản đối hay sợ sệt.

Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ tinh thông và sự quan sát nhạy bén, lực lượng chức năng của ta đều chung nhận định, các đối tượng người nước ngoài khi vận chuyển ma túy vào Việt Nam thì số lượng nhất định sẽ rất lớn, vì vậy điểm cất giấu không thể chỉ ở những ngóc ngách nhỏ trên ôtô mà phải giấu ở những khoang trống rộng như lốp dự phòng, cánh cửa xe, bình xăng… là những khu vực có khoảng rỗng lớn trong kỹ thuật ôtô.

Quan sát rất kỹ các chiến sĩ mới phát hiện, ngay tại chỗ tiếp giáp với bình xăng thứ hai này, có một khoảng rỗng lớn, được các đối tượng đậy nắp lại bằng 4 con vít nhỏ, sau khi mở vít ra, thì toàn bộ lượng ma túy khổng lồ được giấu tại đây đã được khui ra; tổng cộng gồm 60 bánh heroin và 12 túi vải bên trong có chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Bên cạnh việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đấu tranh phá án, truy bắt TPMT, lực lượng PCMT CAND và BĐBP còn gắn kết chặt chẽ trong công tác tuyên truyền vận động chính quyền và nhân dân khu vực biên giới cùng tham gia phòng, chống TPMT. Điển hình thành công cho công tác này là Kế hoạch 1048, được thực hiện giữa hai lực lượng chức năng PCMT của CAND và BĐBP với Tỉnh ủy Sơn La và tỉnh Hủa phăn (Lào) để giải quyết tình hình phức tạp về ma tuý tại địa bàn biên giới Việt - Lào, tuyến Sốp bâu (tỉnh Hủa phăn, Lào) và Mộc Châu (Sơn La).

Nơi đây địa bàn núi rừng hiểm trở, dân cư chủ yếu là người dân tộc Mông và Thái, nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phong tục lạc hậu, trình độ nhận thức còn hạn chế, vì vậy bọn TPMT đã thao túng được một số người dân bao che, tiếp tay, hoặc khống chế, đe dọa làm người dân sợ hãi không dám tố giác. Vì vậy, tình trạng nghiện ma túy, trộm cắp, mất an ninh trật tự tại đây gia tăng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội địa phương và gây bất ổn trong cuộc sống cộng đồng.

Sau gần 1 năm triển khai, Kế hoạch 1048 không chỉ tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, nhân dân hai bên biên giới trong phong trào tham gia phòng, chống TPMT, mà còn thể hiện sự đoàn kết quân - dân keo sơn gắn bó, như hỗ trợ, giúp đỡ bà con áp dụng kỹ thuật, thay đổi phương thức sản xuất, vận động các doanh nghiệp địa phương cùng chung sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trạm y tế, trường học, đường giao thông... để từng bước giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí.



Theo Tâm Phạm - Quỳnh Vinh (CAND)