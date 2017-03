Những cú điện thoại... nghẹt thở

Từ một vụ án khác, Công an xã Tiến Lợi đã lần ra và vây bắt đối tượng sau 6 giờ y gây án và bỏ trốn.

ÁN MẠNG LÚC NỬA ĐÊM

1 giờ 15 phút sáng 22-2-2010, xảy ra vụ rượt đuổi đánh chém nhau loạn xạ phía sau quán nhậu Đại Nam trên đường Lê Quý Đôn, khu phố 2, phường Phú Thủy. Khi công an phường đến hiện trường, một thanh niên đã chết. Một thanh niên khác bị thương nặng được công an chuyển đến Bệnh viện An Phước cấp cứu. Người may mắn sống sót là Lê Đức Thuận (SN 1994, ngụ tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Thuận chạy xe ba gác thuê cho một người tên Hùng ở khu phố 6, phường Phú Thủy bốn ngày trước.



Phạm Văn Dương, Phan Sĩ Hoà

Điều tra ban đầu được biết vào lúc 12 giờ ngày 21-2, Bùi Văn Cường (SN 1995, cùng ngụ ở xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) xuống Phan Thiết chơi với Thuận. Tối đó, Thuận và Cường xem ca nhạc ở trung tâm văn hóa tỉnh xong, đi bộ về nhà người quen để ngủ. 0 giờ 30 ngày 22-2, cả hai về đến trước chung cư Lê Quý Đôn thì một thanh niên đi xe máy từ hướng đầu đường Lê Quý Đôn đến trong trạng thái loạng choạng, Thuận và Cường nhìn theo. Khó chịu từ cái nhìn của Thuận và Cường, người này đã dừng xe gây sự nhưng Thuận và Cường không nói gì, bước tiếp về nhà người quen đối diện quán Đại Nam.

Chưa vào đến nhà, bất ngờ người ban nãy chở theo hai thanh niên khác trên xe máy chặn đường và dùng nhiều hung khí như rìu, dao, mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào Thuận và Cường rồi lên xe tẩu thoát. Cường bị đâm chết tại chỗ, Thuận bị thương nặng. Vụ án lập tức được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết thụ lý. Hai đối tượng có nhiều nghi vấn nhất của vụ án là Lê Vũ Vinh (SN 1993, còn gọi Ba Đại, ngụ Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Phan Huỳnh Điểu (SN 1991, còn gọi là Chùa, ngụ Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Cả hai bỏ trốn mất dạng.

LẦN TÌM DẤU VẾT

Trước khi vụ án giết người xảy ra tại khu vực phường Phú Thủy, vào lúc 17 giờ 30 ngày 17-2 (tức mùng 4 Tết âm lịch) cũng xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích trước khu du lịch Suối Cát (thuộc xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết). Nạn nhân là Hồ Ngọc Thắng bị thương nặng. Hai nhóm thanh niên gần chục người đã lăn xả vào nhau bằng hung khí nguy hiểm. Nguyên nhân chỉ vì nhóm của Thắng chọc quê nhóm Dương. Tham gia trong nhóm của Phạm Văn Dương ngày xảy ra vụ đánh nhau có Phan Huỳnh Điểu và Lê Vũ Vinh.

Vụ đánh nhau đang được Công an xã Tiến Lợi thụ lý, xác minh làm rõ thì bất ngờ gia đình của một thanh niên tên Nhân (ở phường Đức Long, Phan Thiết) đến Công an xã Tiến Lợi trình báo bị mất xe máy. Sau đó, theo Nhân trình bày, chiếc xe máy nhãn hiệu Ware H6-9211 do Ba Đại (tức Vinh) và Điểu mượn. Tham gia trong vụ án đánh nhau tại khu vực Suối Cát còn có Phan Sĩ Hòa và Phạm Văn Dương. Vinh và Điểu là người đứng ra mượn xe máy của Nhân. Ghi nhận thông tin ban đầu, Công an xã Tiến Lợi đã lập tức mời Hòa và Dương lên điều tra. Dương và Hòa đã thừa nhận tối mùng 8 Tết (tức ngày 21-2) Nhân cho Điểu mượn xe, sau đó đã gây án.

Tuy nhiên, Dương và Hòa không tham gia trong vụ án mạng tại phường Phú Thủy. Mọi nghi vấn bị dập tắt khi Điểu bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công xã Tiến Lợi tập trung khai thác vào Dương. Dương từng là bạn rất thân của Điểu. Manh mối được tiếp tục mở ra khi Dương cho biết Điểu có bạn gái làm việc tại Câu lạc bộ bida Nhất Long trên đường Võ Hữu. Chính cô gái này đã liên lạc với Điểu và hẹn gặp người yêu ở quán cà phê gần đó. Phương án đã được chuẩn bị, nhưng cuối cùng đối tượng đã không đến như đã hẹn.

Với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm, Công an xã Tiến Lợi đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Dương liên lạc với Điểu, tỏ ý muốn cùng trốn vào TPHCM vì Dương đã xoay sở được 1 triệu đồng, chiều nay sẽ vay thêm 2 triệu đồng nữa đến điểm hẹn để cùng đi. Điểu đồng ý, nhưng không tin vào Dương. Trong quá trình nói chuyện với Dương, Điểu cho biết mình đang trốn ở địa bàn xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam). Lúc này, các phương án vây bắt tội phạm được vạch ra dưới sự phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Phan Thiết, Công an xã Hàm Cường. Trong đó, lực lượng Công an xã Tiến Lợi vạch rõ nhiều phương án cụ thể, tránh “bứt dây động rừng”.

HUNG THỦ SA LƯỚI

10 giờ sáng 23-2, Dương vác ba lô đến điểm hẹn ở cà phê Phố Núi (đường vào khu du lịch Tà Cú) đợi Điểu đến để cùng đón xe vào TPHCM. Nhưng, khi Dương ngồi đợi ở quán cà phê, Điểu đã chủ động liên lạc, báo rằng đã về cây số 19, muốn gặp Dương ở đó. Buộc lòng Dương phải về ngược lại điểm hẹn mới. Dù là bạn thân nhưng Điểu tỏ ra nghi ngờ Dương khi nói chuyện qua điện thoại. Điểu nói với Dương: “Tao bị bắt bị 30 năm tù, nhưng tao sẽ trả thù nếu mày bán đứng tao! Tao không đến nhưng sẽ cho đàn em ra chở mày”.

Một lần nữa Điểu không đến mà cho nhiều đàn em chạy xe máy lòng vòng để dọ thám. Dương buộc lòng phải tiếp tục liên lạc. Lúc này Điểu đã có phần tin Dương, nhưng để chắc ăn, y sai một đàn em đón Dương vào nơi y đang ẩn náu. Dương không đồng ý, tỏ ra nghi ngờ Điểu “gài” mình. Cùng đường, Điểu quyết định hẹn với Dương ở quán cà phê Hoa Thủy Tranh (đối diện cây xăng số 17). Dương vào quán gọi nước, đúng 16 giờ cùng ngày Điểu xuất hiện và lập tức bị bắt, kết thúc những cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Dương và Điểu gây căng thẳng cho những trinh sát, điều tra viên đến... nghẹt thở!

Tại cơ quan công an, Điểu thừa nhận đã giết Cường. Tham gia trong vụ này còn có Vinh (tức Ba Đại) nhưng hiện nay tên này đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng công an các xã Tiến Lợi, Hàm Minh và Công an TP. Phan Thiết đã lập được chiến công đầu xuân.





Theo NGUYÊN KHANG (CATP)