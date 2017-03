Những cú lừa ngoạn mục của ông lão…U80

Siêu lừa Nguyễn Thành Thi.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác nhận, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thành Thi (SN 1934, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.



Điều đáng nói là đối tượng Nguyễn Thành Thi đang ngồi tù, chấp hành hình phạt 3 năm 9 tháng tù của TAND tỉnh Tây Ninh cũng về 2 tội danh như trên. Và sắp tới siêu lừa gần 80 tuổi đời này sẽ đối mặt với 1 phiên tòa khác tại TP.HCM.



Theo cơ quan điều tra, do đam mê cờ bạc nên dù ở tuổi “gần đất xa trời” Thi mới bắt đầu…hư hỏng. Đầu năm 2007, Thi mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 lô đất nông nghiệp, diện tích hơn 3.100m2 cùng 1 sổ hồng của lô đất thổ cư có diện tích 200m2 ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn do chính Thi đứng tên để thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình vay gần 2,3 tỷ đồng.



Thế nhưng, khi thua bạc hết sạch số tiền trên, Thi nảy sinh ý định và nhờ đối tượng tên Tín (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, hiện chưa rõ lai lịch) làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giống như các giấy tờ mà Thi đã thế chấp ở ngân hàng.

Tiền công mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Thi trả cho Tín là 16 triệu đồng. Ngoài ra, Thi còn nhờ Tín làm “cò” để Thi cầm cố hoặc bán các mảnh đất “ảo” dựa trên các giấy tờ giả, với mức hoa hồng 10%/ số tiền giao dịch.



Thông qua giới thiệu của Tín, tháng 12/2007 Thi ký hợp đồng bán hơn 3.100m2 đất nông nghiệp và 200m2 đất thổ trên dựa trên giấy tờ giả cho ông Ngô Quang Đ (ngụ Q.10, TP.HCM) với giá 1,7 tỷ đồng. Khi nhận được 1,5 tỷ tiền đặt cọc từ tay ông Đ, Thi biến mất.



Tiếp sau đó cũng bằng các loại giấy tời giả, Thi đã cầm cố cho 4 người khác tại các quận, huyện TP.HCM để chiếm đoạt từ 200 - 400 triệu đồng/người. Số tiền lừa đảo có được, đến giữa năm 2009 Thi trả cho ngân hàng để lấy giấy tờ đất thật ra, ký hợp đồng bán đứt cho 1 người khác lấy 6 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.



Trong quá trình tẩu thoát, siêu lừa tuổi 80 lên khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia để bài bạc. Tại đây, Thi tiếp tục móc nối, làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất có diện tích gần 3.500m2 tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu.

Sau đó Thi mang giấy tờ đất giả này gạ bán cho ông Phạm Huỳnh T (ngụ Q.10, TP.HCM) lấy 40.000 USD. Khi biết mình bị lừa ông T đã tố cáo Thi lên công an địa phương; do Thi bỏ trốn nên sau đó công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã phát lệnh truy nã.



Đến cuối năm 2010, Nguyễn Thành Thi bị bắt giữ và sau đó bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.



Sắp tới, ông lão siêu lừa này tiếp tục đối diện với 1 phiên tòa khác tại TP.HCM, cũng về 2 tội danh trên.

