Những đứa trẻ chặn đầu ô tô xin tiền trên quốc lộ 1A

Hiện tượng này tồn tại khoảng vài tháng trở lại đây, tại ngã tư thị trấn Cai Lậy (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Những đứa trẻ người Campuchia thường chạy ra dải phân cách, cầm thau, ca,… xin tiền các chủ phương tiện dừng chờ đèn đỏ.



Chị Nga - chủ một quán phở tại khu vực ngã tư thị trấn Cai Lậy - cho biết: “100% bọn trẻ đứng giữa lộ xin tiền là người Campuchia. Hàng ngày, bất chấp nắng mưa, các em đầu trần, chân không giày dép, đứng sát dải phân cách xin tiền các chủ xe ô tô qua lại. Nhiều lúc cũng muốn ngăn chúng vì như vậy rất nguy hiểm, mất trật tự an toàn giao thông, nhưng khổ nỗi mình nói chúng không hiểu”.









Chị bế em nhỏ xin tiền chủ phương tiện. Nhìn cảnh này, khó có ai không móc ví cho tiền







Hiện chính quyền địa phương rất đau đầu với vấn nạn trẻ em người Campuchia bám dải phân cách trên quốc lộ 1 A để xin tiền



Theo Nguyễn Hành (DT)



Ông Tín là người chạy xe ôm tại khu vực này cho biết: “Trước đây chỉ có khoảng 6, 7 trẻ người Campuchia xin tiền tại ngã tư này. Nhưng mấy tháng gần đây chẳng biết ở đâu ra, có lúc xuất hiện tới trên 30 em, bé trai, bé gái, đủ mọi lứa tuổi, đa số là từ 6 - 15 tuổi. Có hôm chiều tối chúng tôi thấy một số người lớn trùm khăn kín dẫn các cháu đi, chẳng biết là người thân hay là những kẻ chăn dắt”.Thời điểm PV có mặt tại “điểm nóng”, có 8 đứa trẻ người Campuchia đứng sát dải phân cách xin tiền các chủ phương tiện qua lại. Trong số này có 2 em nhỏ trong độ tuổi 7 - 8, một tay cầm thau, một tay bế em nhỏ hơn 1 tuổi, lếch thếch lao ra trước mũi xe. Tất cả các em đều giống nhau ở chỗ đầu trần chân đất và bám dải phân cách chờ xe bất kể mưa nắng, hiểm nguy. Cứ thấy ô tô dừng là những đứa trẻ này lao ra xin tiền.Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Cai Lậy - than: “Từ đầu năm đến nay địa phương kết hợp với nhiều lực lượng như công an, phòng lao động và kể cả một số người dân Campuchia gom các cháu lại; tuyên truyền cho các cháu hiểu về việc làm nguy hiểm cũng như vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau đó còn tặng tiền, sữa, mì,… và tổ chức đưa các cháu về nước; nhưng được vài hôm các cháu này lại xuất hiện và tiếp tục ra quốc lộ xin tiền”.Bà Vân cho biết thêm, trước tình trạng nhóm trẻ người Campuchia ra quốc lộ xin tiền lặp đi lặp lại, rất có thể có yếu tố chăn dắt trong việc này. Trước mắt địa phương sẽ nhờ lực lượng công an tiếp tục theo dõi và thu thập thêm chứng cứ. Mặt khác cũng xin ý kiến cấp trên để có biện pháp hữu hiệu, nhằm chấm dứt triệt để vấn nạn “khó xử” này.Được biết, trước đây sau khi kết thúc một ngày làm việc, nhóm trẻ ăn xin này tập trung vào các sạp ở chợ để tá túc qua đêm. Tuy nhiên thời gian gần đây, do lực lượng công an địa phương tích cực thu gom nên nhóm trẻ này được phân tán đi nhiều nơi, nhưng chủ yếu là gầm cầu, ghế đá công viên, mái hiên nhà dân,… để ngủ.