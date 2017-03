Những đứa trẻ không có ngày mai

Nhiều lần dự các phiên xử người chưa thành niên phạm tội, tôi được nghe những lời bào chữa đại loại “các bị cáo còn trẻ, nông cạn”, “thiếu sự giáo dục và quản lý của gia đình”, “phạm tội vì không vượt qua được những cám dỗ vật chất”... Những câu bào chữa đã trở thành “bài” ấy không làm tôi chú ý bằng nỗi băn khoăn khi nghĩ tới chuyện ngày mai ra khỏi trại giam, tương lai của các em vẫn còn mịt mù...

“Hồn nhiên” như cỏ dại?

Phiên tòa chưa bắt đầu. Ngoài phòng xử, vài bậc cha mẹ mắt đỏ hoe, bồn chồn lo lắng cho số phận của con. Bên trong, bốn bị cáo nhí thản nhiên cười đùa, chọc ghẹo nhau đến nỗi cảnh sát áp giải phải tách hai nam, hai nữ ngồi cách nhau để không làm ồn...

Bốn bị cáo phải hầu tòa vì đã cướp dây chuyền để có tiền ăn chơi. Phiên xử diễn ra khá nhanh, các câu hỏi lần lượt được các bị cáo vô tư trả lời. Nó chỉ trở nên ngột ngạt khi đến gần phút gần cuối, chủ tọa hỏi Nguyễn Thúy An: “Con của bị cáo có phải cũng là con của bị cáo Thọ hay không?”. (Chủ tọa hỏi bởi gia đình Thọ có đơn xin xử nhẹ cho Thọ và An để về nuôi con nhỏ.)...

Giờ nghị án, tôi hỏi chuyện chị của An - một cô gái cũng chỉ hơn 20 tuổi, đến tòa với tư cách là người giám hộ cho An. Cô nghẹn lời kể: “Nhà có ba chị em gái. Cha bỏ mẹ, cưới vợ khác khi em mới bốn tuổi, An 20 tháng và em gái út đang trong bụng mẹ. Mẹ con dắt nhau về sống nhờ nhà ngoại. Ít lâu sau, mẹ cũng ra riêng. Từ đó, không ai còn nhớ đến tụi em nữa”...

Tuổi thơ thiếu thốn tình phụ mẫu, chị của An chỉ học hết lớp 6 đã phải đi làm thuê. Cuộc sống khó khăn, chị của An phải lên TP.HCM làm công nhân, hàng tháng gửi tiền về phụ ngoại nuôi em. Một năm sau, An cũng lên theo để bà đỡ gánh nặng nhưng chẳng bao lâu đã quen với đám bạn lêu lổng. Khi An bị bắt, chị An về quê báo tin cho cha mẹ nhưng không một ai đến thăm. Sau đó, An sinh con trong trại và gửi về cho gia đình Thọ nuôi...

Ba bị cáo còn lại có hoàn cảnh cũng không khá hơn An là bao. Cha mẹ nghèo, mải lo kiếm sống hoặc đã chia tay nhau nên không còn lo đến con cái. Mặc! Chúng cứ hồn nhiên lớn lên, hồn nhiên thu nạp những thói hư tật xấu, hồn nhiên đi vào con đường nghiện hút, túng quá thì kết bè đi trộm cướp và vào tù...

Tòa phạt chúng mức án nhẹ từ một năm sáu tháng đến ba năm tù để có cơ hội làm lại từ đầu. Rời phòng xử, chúng vẫn cười nói vui vẻ như không hề có chuyện gì. Một thời gian ngắn nữa thôi, chúng sẽ được tự do nhưng tương lai của chúng ra sao vẫn còn là một câu hỏi. Lúc đó, tôi cũng chợt thoáng nghĩ đến đứa con nhỏ của An, vừa chào đời thì cha mẹ đã sa vào vòng tù tội...

Ngày mai sẽ ra sao?

Ở một phiên tòa khác, Trần Văn Thiên Sự khi đứng trước vành móng ngựa vẫn đang là cậu học trò lớp 6 tại một trường ở quận 8. Sự bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy khi vừa bước qua tuổi 16.

Trước giờ xử, thư ký phiên tòa triệu tập người giám hộ. Dì của Sự xin được thay mẹ Sự làm người giám hộ vì mẹ Sự bị câm điếc bẩm sinh... Chuông reo, Sự bước ra trước vành móng ngựa. Mẹ Sự nhìn con mà nước mắt lưng tròng. Thẩm vấn lý lịch, chủ tọa hỏi họ tên cha, Sự khai: “Huỳnh Văn M.”. Chủ tọa hỏi lại dì Sự rằng có đúng vậy không. Sau một hồi ấp úng, dì Sự hỏi lại Sự: “Sao mày biết tên ba mày?”. Sự lí nhí: “Có bữa gặp con ngoài đường, ổng nói vậy”!

Sự sinh ra không có cha. 16 năm trước, mẹ Sự bị một người đàn ông đã có vợ dụ dỗ. Biết mẹ Sự mang thai, ông ta ngoảnh mặt làm ngơ. Dù câm điếc, nuôi mình đã khó huống hồ nuôi con nhưng mẹ Sự vẫn muốn giữ lại bào thai. Từ khi Sự ra đời, mẹ Sự đã làm đủ việc để mưu sinh. Dù ở cách đó không xa nhưng bao nhiêu năm nay, cha Sự không thèm nhìn mặt con. Sự đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha và việc giao tiếp với mẹ cũng không hề dễ dàng gì.

Đầu năm 2007, Sự vừa đi học vừa tranh thủ đi nuôi gà mướn cho một người đàn ông ở gần xóm, vài ba ngày được cho 30-50 ngàn đồng. Trong thời gian này, một người thỉnh thoảng nhờ Sự chở giúp đi công chuyện, sau này Sự mới biết đi mua bán ma túy. Được một thời gian, Sự được giao xe, điện thoại di động để tự đi giao hàng và được trả công mỗi ngày 100-200 ngàn đồng. Đến tháng 6-2007, Sự bị bắt khi đang giao ma túy cho một con nghiện dưới chân cầu Rạch Ông (quận 7).

Phiên tòa diễn ra chóng vánh bởi Sự thành khẩn nhận tội. Dì của Sự mong tòa thương xót hoàn cảnh đặc biệt của Sự mà cho Sự chóng được về đoàn tụ với mẹ. Bà run rẩy: “Lần nào xuống thăm cũng thấy chị ấy nằm chèo queo một mình, nhà không đèn đóm, tối đui tối mò. Tội lắm!”... Nghe dì nói, đứng ở vành móng ngựa, Sự gầm mặt khóc nức nở.

Lúc tòa nghị án, người dì rầu rĩ tâm sự: “Gần một năm bị giam, nó sợ lắm rồi. Hôm rồi vô thăm, tôi hăm nó là mẹ mày bệnh tật vậy mà mày không lo tu tâm dưỡng tính là tao bỏ mày luôn. Nó khóc, bảo con biết lỗi rồi, dì thăm nom mẹ giúp con, nói với mẹ đừng buồn, đừng lo cho con”...

Kết thúc phiên xử, Sự được tòa khoan hồng, chỉ phạt bốn năm tù vì trong quá trình điều tra đã tích cực giúp cơ quan tố tụng phá án. Bốn năm tù rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Điều quan trọng là sau khi ra tù, liệu Sự có thể trở thành người tốt, tương lai có rộng mở cho em không? Tôi thầm mong điều ấy sẽ thành sự thật.