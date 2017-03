Những kẻ “ăn bay” giữa đường sa lưới

Ba vụ cướp tiền xảy ra liên tiếp tại trung tâm TP.HCM Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết cơ quan này đang truy xét thủ phạm gây ra vụ cướp giật số tiền gần nửa tỉ đồng của bà Lê Ngọc Hoa (51 tuổi, ngụ Khánh Hòa). Vào 7 giờ sáng 8-9, khi bà Hoa ngồi trước nhà số 260A Nguyễn Văn Đậu (phường 11, quận Bình Thạnh), có một thanh niên chạy xe máy áp sát rồi giật túi xách của bà Hoa đang để trên ghế ngồi. Do đối tượng ra tay quá nhanh nên bà Hoa không kịp phản ứng. Theo bà Hoa trình báo, trong túi xách bị cướp có 480 triệu đồng. Sáng 8-9, tại ngã tư Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), chị Linh (ngụ TP Hà Nội) đang đi bộ mang túi xách trên vai đã bị một đôi nam nữ đi xe máy giật phăng chiếc túi. Chị Linh khai báo túi xách có 417 triệu đồng, điện thoại và nhiều giấy tờ quan trọng. Nạn nhân cho biết không kịp nhận diện hai kẻ cướp và biển số xe máy. Trước đó, chiều 5-9, ngay vòng xoay trước cửa chợ Bến Thành, anh Võ Trọng Thép bị hai thanh niên cướp tiền mà người chủ của anh vừa rút ở ngân hàng giao anh mang về nhà. Theo nạn nhân, hai kẻ cướp thực hiện hành vi bất ngờ và nhanh gọn nên không phản ứng kịp. Khi nạn nhân dùng tay phải đỡ thì bị đâm vào tay, rồi cướp rạch túi quần lấy 50 triệu đồng. Hiện công an quận 1 đang tiếp tục làm rõ vụ cướp tiền táo bạo này. HT