Những kẻ buôn ma túy "trang bị đến tận răng"

Vào thời điểm chúng tôi có mặt tại Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) thì trong nhà tạm giữ của đơn vị này đang có vài chục đối tượng liên quan đến buôn bán ma túy.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện cho biết, bình quân hằng năm đơn vị bắt khoảng 50-60 vụ. Riêng từ đầu năm 2008 đến nay, đã khởi tố, điều tra 63 vụ, 82 đối tượng phạm tội về ma túy. Có những trường hợp mấy thành viên trong gia đình đều đang "tạm trú" tại đây.

Mờ mắt trước lợi nhuận từ ma túy

Một trong những đối tượng vừa bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ hồi cuối tháng 6 là Lô Thị Kim Anh (22 tuổi), trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh. Theo các điều tra viên thì Kim Anh là đối tượng chuyên cung cấp hàng cho những đối tượng khác ở xa tìm đến.

Vào thời điểm Kim Anh tra tay vào còng số 8 thì mẹ cô ta mới ra tù về tội buôn bán ma túy. Không có gì bằng lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy. Chính vì lợi nhuận này mà nhiều đối tượng mờ mắt. Nghiện ma túy, đi buôn để phục vụ việc hút hít. Tất cả số tiền buôn bán được đều ném vào ma túy.

Một cán bộ điều tra cho biết: Mỗi một bánh heroin ở Pu Lôm có giá khoảng 8-10 ngàn USD, nhưng đưa xuống Vinh giá đã tăng lên gấp hai lần. Tuy nhiên, các đối tượng buôn bán thường dùng thủ đoạn mua ma túy từ đây, sau đó đem về xé lẻ, pha trộn để kiếm lời gấp 3-4 lần so với giá gốc.

Ở nhà tạm giữ Công an huyện Tương Dương còn có trường hợp 2 cha con và cô bồ trẻ của cha đang cùng bị giam giữ tại đây vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy. Đó là trường hợp gia đình Vi Ô Miện (48 tuổi), trú tại xã Yên Na. Ngày 4/6, Miện bị lực lượng Công an bắt quả tang đang mang ma túy đi tiêu thụ.

Miện có vợ là Lương Thị Pòm cũng đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy cách đây hai năm. Vợ bị bắt, chồng ở nhà đã cặp bồ với Lô Thị Ý ở Bản Chon, xã Xiêng My cũng là đối tượng nghiện nặng và tiếp tục theo con đường buôn bán ma túy. Chỉ ít lâu sau, tháng 7 vừa qua cậu con trai Vi Văn Thảo cũng phải vào khám về tội trộm cắp và tàng trữ ma túy.

Những cán bộ phụ trách địa bàn Công an huyện Tương Dương cho biết, không chỉ có đối tượng thanh niên, đàn ông nghiện ma túy mà tại đây đàn bà, con gái nghiện ma túy cũng không hề ít...

Cuối buổi chiều khi kết thúc buổi làm việc tại Công an huyện Tương Dương cũng là lúc những cán bộ Công an huyện vừa dẫn giải một số đối tượng đi xét xử lưu động trở về. Tiếp tay cho cái chết trắng hành hoành và chính những đối tượng này cũng bị ma túy làm cho thân tàn ma dại. Được biết, hầu hết các đối tượng buôn bán ma túy đều nghiện hút và ở vùng nóng Tương Dương có gần 200 đối tượng có HIV/AIDS.

Những người ngăn cái chết trắng

Là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Nghệ An, Tương Dương cũng được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy. Trên địa bàn huyện hiện có 8/21 xã nằm trong diện trọng điểm.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Ngay từ thời điểm năm 2001, huyện đã thành lập 21 đoàn công tác cùng với sự tham gia của lực lượng Công an đi các xã, thị trấn để khảo sát, tuyên truyền và đấu tranh với tệ nạn ma túy...

Chỉ tính riêng tại điểm nóng, Lượng Minh có 13 đối tượng đầu nậu cùng với hơn 100 đối tượng liên quan đến ma túy đã bị bắt.

Nhiều đường dây buôn bán ma túy liên huyện, liên tỉnh, thậm chí là xuyên quốc gia do các đối tượng cầm đầu cộm cán như: Trần Văn Khoa và Trần Văn Tuất, Lô Văn Tuấn, La Văn Thông, Vi Văn Panh... đã sa lưới pháp luật... so với lúc cao điểm, hiện tại tình trạng buôn bán đã giảm được 70%.

Những trinh sát trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Công an tỉnh Nghệ An và Công an Tương Dương kể với chúng tôi rằng: Hầu hết các đối tượng buôn bán ma túy lớn thường xuyên mang theo vũ khí nóng. Những lần chạm mặt, những cuộc vây bắt luôn diễn ra trong sự căng thẳng và sự nguy hiểm thường trực. Đã có những trường hợp cán bộ, chiến sỹ bị đối tượng bắn trọng thương, còn chuyện đối tượng dùng dao chống trả, thậm chí dùng cả miệng để... cắn anh em vây bắt là chuyện thường tình.

Có mặt tại Công an huyện Tương Dương hơn một ngày đêm, nhưng chúng tôi vẫn không gặp đủ hết mặt cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm ma túy, kinh tế và chức vụ. Lực lượng mỏng lại thường xuyên có án nên anh em ít khi được ở nhà.

Một tháng ngủ ở bản vài chục ngày là chuyện thường tình đối với anh em ở Đội ma túy và lực lượng phụ trách địa bàn. Trong đó có những địa bàn nếu đi từ Trung tâm huyện cũng phải mất mấy ngày đường mới đến được.

Đại úy Ngô Sỹ Hà, Đội phó Đội CSĐT tội phạm ma túy, kinh tế và chức vụ cho biết: Hiện tại, trên địa bàn nóng bỏng nhất vẫn là tình trạng các đối tượng xâm nhập vào địa bàn để bán ma túy. Những điểm phức tạp nhất phải kể đến như Pu Lôm (xã Lượng Minh), Dốc Rú Dài (xã Thạch Giám), Bản Khe Kiền (xã Lưu Kiền) và Khe Mét (xã Nhôn Mai).

Bốn điểm này có đặc điểm là địa hình hiểm trở rất khó tiếp cận. Chỉ cần phát hiện một đối tượng lạ xuất hiện chân núi lập tức chúng sẽ nổ súng chống trả ngay lập tức. Các đối tượng này thường mang AK, Cacbin, K54, lựu đạn cùng với số lượng ma túy lớn xâm nhập tổ chức mua bán trái phép chất ma túy...

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2008, Công an huyện Tương Dương đã phát hiện 5 lần, 26 lượt đối tượng xâm nhập mang theo súng AK, Cabin và lựu đạn tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Hữu Khuông và điểm giáp giới giữa ba xã Thạch Giám, Lượng Minh, Yên Na....

Đêm chúng tôi ngủ lại thị trấn Hòa Bình của huyện Tương Dương đúng vào lúc trời mưa tầm tã. Khu nhà nghỉ của thị trấn khá xập xệ, nửa đêm nước dột chảy xối xả vào giường nên chúng tôi đành phải sơ tán.

Trong số những vị khách lưu lại thị trấn miền Tây này chúng tôi chợt nhìn thấy những gương mặt rất thân quen - đó là những trinh sát trẻ của lực lượng Phòng, chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An, những người chỉ mấy hôm trước vừa được vinh danh trong chương trình "Mãi mãi tuổi hai mươi" tại Hà Nội.

Quần lửng, áo thun trông họ như những thợ sơn tràng thứ thiệt. Miệng rít thuốc liên tục nhưng mắt vẫn đăm đắm nhìn vào những dãy núi mịt mùng trong đêm tối.

Cứ nhìn nét mặt căng thẳng của các anh, chúng tôi biết đêm nay họ lại bắt đầu một trận đánh mới. Cuộc chiến ngăn chặn cái chết trắng thẩm lậu về xuôi - vì sự bình yên cho đất nước.