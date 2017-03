Những kẻ đào tẩu (kỳ cuối)

Các trinh sát đã ba lần phải lục tàng thư căn cước can phạm, căn cước chứng minh nhân dân trong toàn quốc nhưng cũng không tìm ra đối tượng có tên Đỗ Thanh Hằng. Gặp gỡ tất cả những người từng tiếp xúc với Đỗ Thanh Hằng, cũng không ai biết thực sự người này là ai, ở đâu. Xác minh qua lực lượng biên phòng kiểm soát biên giới, Phòng xuất nhập cảnh cũng không thu được kết quả gì. Thậm chí, bất kỳ ai nói hay có lời khai nào dính líu đến Đỗ Thanh Hằng, hoặc cho biết cô ta ở đâu, các trinh sát đều lặn lội tìm đến, từ Đông đến Tây bắc, miền Trung...

Xác minh quá nhiều không có kết quả, đã có ý kiến đề nghị loại Đỗ Thanh Hằng ra khỏi diện truy nã, nhưng thượng tá Phạm Văn Chính, Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, kiên quyết tìm bằng được đối tượng. Anh tìm được một người ở Hà Khẩu, Trung Quốc nói có biết Hằng, có lần nghe thấy Hằng kể sang Việt Nam qua cửa khẩu. Nhưng khi hỏi Hằng là ai thì người này cũng không biết. Lần theo manh mối, anh Chính chắp nối được một nguồn tin quan trọng: Hằng có hai người bạn ở Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đó. Cùng với kết quả đã xác minh, anh nhận định, đối tượng khả năng là người Vĩnh Phúc và chắc chắn cô ta có chứng minh thư. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã rà soát, phát hiện một người tên là Đỗ Thị Thu Hà, SN 1980 tại Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc, quê quán ở Tứ Lộc, Hải Dương, còn hộ khẩu tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, có công thức vân tay trùng khớp với Đỗ Thanh Hằng. Vậy là đã rõ, Đỗ Thanh Hằng chính là Đỗ Thị Thu Hà.

Lưu Thị Hiển

Nhưng làm sao để biết Hà đang ở đâu, và làm cách nào để bắt một đối tượng gian manh, xảo quyệt đó? Phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các anh được biết, Hà đã lấy chồng, nhà chồng Hà ở Hà Nội nhưng chưa rõ địa chỉ. Lại lần mò, xác minh, các trinh sát đã nắm được, hiện Hà ở cùng bố mẹ chồng tại phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và đang làm việc tại một khách sạn trên địa bàn thủ đô. Cô ta cũng đã có hai con nhỏ, đứa bé còn chưa đầy 3 tuổi. Tính toán nhiều phương án, ngày 18-2-2012, với sự phối hợp của CATP Hà Nội, tổ công tác mai phục tại khách sạn nơi Hà làm việc, về tới nhà ở phố Thuốc Bắc mới tập kích bất ngờ bắt giữ. Toàn bộ quá khứ được Hà khéo léo che đậy nên ngay cả bố mẹ đẻ cũng như gia đình bên chồng không ai hay biết. Nhưng dù có gian ngoan, xảo quyệt đến đâu, cô ta cũng không thể lẩn tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Cả gia đình cùng trốn theo quyết định truy nã

Dù đã có thâm niên trong nghề bắt nã, từng tóm được nhiều kẻ trốn chạy tới gần 30 năm, nhưng các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai có lẽ ấn tượng nhất về đối tượng Lưu Thị Hiển, SN 1960, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, bị bắt ngày 2-2-2013. Chưa phải kẻ trốn lâu nhất, nhưng Hiển lại là đối tượng “xương” nhất bởi luôn có sự hậu thuẫn của người chồng, nguyên là một sĩ quan công an. 20 năm trước, gia đình Lưu Thị Hiển với người chồng công an, cô vợ giáo viên xinh xắn, hai đứa con đủ cả nếp lẫn tẻ trở thành mẫu gia đình lý tưởng để nhiều người ao ước. Chỉ vì lòng tham không đáy, Hiển tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy.

Khi đường dây bại lộ, Hiển bị bắt và kết án chung thân. Choáng váng với viễn cảnh chôn vùi cuộc đời trong tù, người đàn bà quỷ quyệt này tìm cách để được hoãn thi hành án. Lợi dụng vào mối quan hệ của chồng và sự khoan hồng của pháp luật, Hiển cáo ốm rồi trốn một mạch. Đầu năm 1995, lệnh truy nã được gửi đi khắp các tỉnh thành, còn người chồng cũng bị sa thải khỏi ngành công an. Dù đã được vận động hỗ trợ, tìm cách liên lạc với vợ, động viên về đầu thú, người đàn ông này không những không hợp tác mà hai năm sau còn trốn luôn theo vợ. Hai năm sau nữa, cả hai đứa con của Hiển cũng đi khỏi địa phương.

Năm 2012, các trinh sát lại nhận được thông tin có người tình cờ gặp một phụ nữ rất giống Hiển ở Gia Lai. Nhận được tin, các trinh sát lập tức lên đường, nhưng tới nơi thì không thấy có ai mang tên là Hiển, quê ở Lào Cai cả. Nhận định sau khi trốn, có thể gia đình Hiển sẽ thay tên đổi họ, các trinh sát rà soát tỉ mỉ từng bộ hồ sơ tạm trú và nhân khẩu. Cuối cùng, các anh phát hiện có một gia đình khai quê ở Đoan Hùng, Phú Thọ, tuổi tác cũng khá trùng khớp với các thành viên gia đình Hiển. Chính chi tiết này làm các anh thấy nghi ngờ, bởi dân ngoài Bắc vào Tây nguyên khai hoang, làm rẫy đa số quê ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... trong khi đó, quê ngoại của Hiển chính là ở Đoan Hùng. Tiếp tục sàng lọc, mọi nghi ngờ tập trung vào một gia đình chỉ có người chồng và hai đứa con làm chứng minh thư. Chắp nối những chi tiết nhỏ nhặt đó, các anh khẳng định chắc chắn người vợ trong gia đình đó chính là đối tượng truy nã. Thế nhưng, tìm được người đàn bà trong tấm ảnh 19 năm trước, tên tuổi thay đổi, danh chỉ bản không có giữa mênh mông nương rẫy đang mùa thu hoạch thế này là cả một vấn đề nan giải. Tính toán mãi, cuối cùng các anh quyết định chọn ngày 23 tháng Chạp. Theo phong tục tập quán, dù bận bịu thế nào thì vào ngày đó, nhà nào cũng làm cơm tiễn ông Công, ông Táo về trời và nhất định người chủ gia đình sẽ phải thắp hương lên bàn thờ tiên tổ.

Bí mật tiếp cận ngôi nhà nghi vấn tại làng Phốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, các trinh sát chốt chặt các hướng. Khi người đàn ông chủ gia đình thắp hương, lầm rầm khấn vái xong xuôi, thượng tá Phạm Văn Chính nhanh chóng đi vào, khẽ hỏi: “Có phải Cường không?”. Người đàn ông thoáng giật mình. Ngót hai chục năm qua, ông ta đã mang tên mới, không một ai biết gì về cái tên kia cả. Không để người đàn ông kịp phản ứng, anh Chính tiếp luôn: “Không nhận ra người quen à, đồng nghiệp cũ đây mà!”. Người đàn ông đứng lặng một lúc rồi chìa bàn tay về phía người đối diện chịu tra tay vào còng.



Theo Trà My (CATP)