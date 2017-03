Những kiểu ngụy trang của bọn tội phạm

Màn kịch trả thù giùm

Anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1955, ngụ phường 8, quận 4), hành nghề xe ôm. 3 giờ sáng 19-8-2010, anh chạy xe đến ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương thì gặp hai thanh niên đứng bên đường ngoắc tay thuê chở về ngã tư Ga, Hóc Môn. Trong lúc đang thỏa thuận giá cả, một tên đi vòng sau lưng anh Sáu dùng hung khí đánh anh văng xuống xe, lục soát lấy 150.000 đồng, giấy tờ tùy thân cùng chiếc xe tẩu thoát.

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Sáng 8-3-2010, anh Nguyễn Văn Lăng, tài xế Công ty O.P thuộc KCN Sóng Thần, huyện Dĩ An, Bình Dương chở chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, quê Thái Bình) là kế toán của công ty đến ngân hàng trên đại lộ Bình Dương rút 1 tỷ đồng. Trên đường về đến đường ĐT743, thuộc xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, có hai thanh niên đi xe máy vượt lên rồi bất ngờ thắng lại khiến đầu xe ôtô đụng vào bánh sau xe máy. Tuy xe không hư hỏng nhưng hai thanh niên xuống xe đòi bồi thường. Thấy trên đường có xe qua lại, chúng kêu anh Lăng chạy xe theo chúng đến ngã rẽ gần đó để thương lượng. Tại đây, có một đối tượng đứng chờ sẵn. anh Lăng vừa ra khỏi xe thì tên này xông tới dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp. Hai tên đi xe máy leo lên xe ôtô đánh, đẩy chị Tuyết xuống đường, dùng hung khí khống chế cướp chiếc túi xách cùng ĐTDĐ của chị Tuyết tẩu thoát.

Tuấn - Hải, hai đối tượng cướp tiền

Một tháng sau, một vụ cướp với thủ đoạn tương tự đã xảy ra. Nạn nhân lần này là chị Vân Thị Thùy Trang đến ngân hàng ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương rút tiền. Lúc trở ra chị treo túi xách ở ba ga rồi lên xe chạy. Hai đối tượng đứng ngoài cổng ngân hàng chạy xe máy bám theo. Đến ngã tư đèn đỏ, chị Trang vừa dừng xe thì nghe có tiếng đụng nhẹ phía sau. Chị quay lại nhìn thì tên cầm lái nói: “Xe bị sút miếng cản rồi, xuống xem đi!”. Chị luýnh quýnh định dựng xe thì hai tên vọt lên giật túi xách của chị tẩu thoát. Qua điều tra, CA bắt được hai thủ phạm là Nguyễn Văn Hải (SN 1988, quê Nghệ An) và Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1988, quê Hải Dương).

Anh Phạm Minh Châu (SN 1988, ngụ xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương), tối 22-8-2010 đến cổng xí nghiệp may ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương, chờ bạn gái tan ca đón về thì bị 5 thanh niên đi xe máy chặn lại. Một tên nắm áo anh Châu nói: “Hôm trước ngồi nhậu trong quán, mày đòi đánh bạn tao, hôm nay tụi tao đến xử mày!”. Anh Châu phân trần là nhầm người, nhưng chúng lôi anh xuống xe đánh tới tấp. Một tên nói: “Đem xe nó về, khi nào nó đến chỗ mình xin lỗi thì trả!”, rồi cả bọn lấy xe anh Châu tẩu thoát. Một số người đứng gần đấy tưởng là mâu thuẫn giữa hai bên nên không can thiệp. Khi công an bắt được Nguyễn Mạnh Hảo (SN 1989, quê Phú Thọ), Phạm Thế Hiên (SN 1990, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, quê Phú Thọ), Trần Văn Tuấn (SN 1991, quê Vĩnh Phú) và Lê Trần Lực (SN 1993, quê Thanh Hóa thì họ mới biết chúng dàn cảnh cướp xe.

"Nhà doanh nghiệp" đi trộm xe

Về thủ đoạn bọn trộm thì thiên hình vạn trạng, không ai có thể lường trước hành vi của chúng, chỉ bằng sự cảnh giác cao của người dân và nghiệp vụ của công an mới tóm được bọn đạo tặc. Nhà trọ công nhân, ký túc xá sinh viên, học sinh hiện là mục tiêu số một của bọn trộm. Canh lúc công nhân đi làm, chúng giả tìm người quen hoặc vờ đến thuê phòng rồi thừa cơ chôm chỉa. Cao tay hơn, chúng còn giả dạng dân lắm tiền, ăn mặc sang trọng, đi vào các shop, cửa hàng thời trang để giở trò trộm cắp.

Đối tượng cùng tang vật

Ngày 29-4-2010, ba thanh niên, một nam hai nữ ăn mặc mô đen, đi hai xe máy đến cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, người thanh niên đứng ngoài, còn hai cô gái bước vào mua sắm. Ít phút sau, hai cô gái cầm ví bước ra định leo lên xe chạy thì bị nhân viên bảo vệ ra chặn lại, mời công an đến khám xét, phát hiện trong người đối tượng có bộ quần áo (trị giá 3 triệu đồng), còn trong cốp chiếc xe máy của gã thanh niên là 10 bộ quần áo hàng hiệu vừa lấy cắp ở các shop thời trang gần đó. Lê Thị Tuyết Hà (SN 1966), Huỳnh Chánh Hòa (SN 1962, cùng ngụ quận 11) và Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1986, ngụ quận Tân Phú) khai nhận chúng giả dạng “khách mua hàng hiệu” được 2 tháng nay. Khi Hà và Vân vào thì một trong hai ả đánh lạc hướng nhân viên để tên còn lại chôm quần áo giấu vào người rồi ra ngoài đưa cho Hòa cất giấu. Tuy nhiên lần này, một khách mua đồ nhìn thấy đã thông báo cho người cửa hàng biết.

Phan Thanh Tùng (SN 1976 ngụ phường 4, quận Gò Vấp) và Đào Trọng Thành (SN 1967, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cũng bị bắt khi đang trộm quần áo tại một cửa hàng ở thị xã Thủ Dầu Một nhưng thủ đoạn khác hơn. Cũng giả dạng khách mua đồ, nhưng hai tên canh lúc cửa hàng nghỉ trưa vắng người, nếu thấy nhân viên coi tiệm ngủ thì chúng ra tay trộm lẹ rồi ra xe đồng bọn tẩu thoát, nếu gặp nhân viên còn thức thì cả hai cùng vào, một tên rút cạc ra hỏi về cách thanh toán tiền qua thẻ, mệnh gia ngoại tệ... còn tên kia canh sơ hở lấy cắp. Ngày 20-7-2010, hai tên bị bắt khi lấy cắp 6 chiếc quần jean, 15 triệu đồng, 2 chiếc ĐTDĐ.

Tuy nhiên, cách của hai băng nhóm trên còn thua xa Trần Văn Nam, ngụ quận Bình Thạnh). Cùng với Phạm Đăng Quang (SN 1968, ngụ quận Tân Bình), hàng ngày Nam ăn mặc chỉn chu như doanh nghiệp, chạy xe tay ga lòng vòng các quán cà phê mặt tiền đường. Khi có người đến quán uống cà phê, để xe trước quán là cả hai tấp xe vào dựng sát bên, vào ngồi cạnh bàn họ. Vừa uống nước cả hai vừa trò chuyện về chứng khoán, đầu tư bất động sản khiến khách tưởng họ là những doanh nghiệp đang bàn chuyện làm ăn. Một lúc thì có điện thoại gọi đến (do Quang bấm), Nam liền đứng dậy móc điện thoại ra a- lô ra vẻ quan trọng, rồi bước ra ngoài đường, đến bên chiếc xe mình ngồi lên. Vừa nói Nam vừa luồn tay qua cổ xe nạn nhân dùng đoản bắn khóa, rồi trở vô quán kêu tính tiền. Khi ra lấy xem, Quang lấy xe nạn nhân đã mở khóa phi thẳng. Trường hợp bị nạn nhân phát hiện, Quang sẽ nhảy lên xe Nam tẩu thoát. Ngày 23-8-2010, tại quán cà phê ở phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, khi cả hai lấy xe của chị Bùi Thị Lâm, ngụ Bình Dương thì bị quần chúng phát hiện bắt giữ.

Theo Gia Minh (CATP)