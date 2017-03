Những lời khai của bà Trần Thúy Liễu trước khi đầu thú

Ngay từ lúc nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, dư luận đã khá bức xúc trước sự việc xảy ra. Điều làm mọi người đau xót hơn cả chính là thông tin hung thủ ra đầu thú chính là vợ anh.

Bà Trần Thúy Liễu trong ngày đưa tang nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: P.Dũng

Rạng sáng 19-1-2011, tại nhà riêng ở TP Tân An - Long An, nhà báo Hoàng Hùng đã bị đốt ngay trong phòng ngủ của anh. Tại hiện trường, tấm nệm anh nằm cháy nham nhở; bên ngoài, một sợi dây thắt nút treo từ lầu 1 xuống đất... Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, anh bị phỏng 49% diện tích da và 20% độ sâu.

Chiếc nệm nhà báo Hoàng Hùng nằm cháy loang lổ

Ngày 21-1-2011, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án. Thế nhưng, điều làm mọi người khó hiểu nhất là thái độ của nhà báo Hoàng Hùng khi được hỏi về những nghi can có thể gây ra vụ cháy với anh. Anh bảo rằng chỉ thấy thoáng qua một bóng người…



Những ngày bệnh tình trở nặng, khi đồng nghiệp trong cơ quan đến thăm, anh mấp máy môi cầm tay muốn nói nhưng nói không thành lời... Rồi anh ra đi cùng những nỗi oan khuất và đau đớn mà tất cả các đồng nghiệp và bạn đọc cùng nặng mang như anh.

Nhà báo Hoàng Hùng trong những ngày mới nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Phác đồ điều trị phỏng của nhà báo Hoàng Hùng

Theo lời bà Trần Thúy Liễu khai với các cơ quan điều tra, ngay sau khi bị đốt cháy, nhà báo Hoàng Hùng đã chạy vào phòng trong kêu cứu với vợ. Sau đó, bà Liễu đã đẩy chồng vào nhà tắm và dội nước.



Bà Liễu cũng kể với nhiều người đi dự đám tang chồng rằng từ ngày xây nhà, nhà báo Hoàng Hùng thường có thói quen ngủ một mình ở căn phòng phía trước tầng 1, luôn không khóa cửa, bà và con gái ngủ phòng phía sau. Điều này rất đáng ngờ vì trước nhà nhà báo Hoàng Hùng và xung quanh đó diện tích đất trống ở khu dân cư mới mở còn rất nhiều, gió về đêm thổi rất lạnh…



Nhưng ngay sau đó vài ngày, bà Liễu kể rằng bình thường chồng bà ngủ trên giường, “còn bé Châu (con gái) và tôi ngủ cùng phòng với anh nhưng dưới nền gạch”.

Trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM trước đó, ngày 10-2-2011, bà Liễu lại cho biết: “Bữa tối hôm đó, ảnh đi ngủ chắc khoảng 10 giờ. Hai vợ chồng ngủ riêng hồi đó tới giờ. Ban đêm anh Hùng dứt khoát không uống gì hết, nếu có uống trà thì ảnh cũng tự pha tại vì tôi cũng ít có ở nhà”.

Hai con nhà báo Hoàng Hùng và vợ - bà Trần Thúy Liễu (giữa) khi nghe Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Đỗ Danh Phương đọc điếu văn tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng

Ngay sau đó, vào những ngày đầu tháng 2-2011, khi công an triệu tập về việc thường xuyên đi đánh bạc tại Campuchia và số nợ lên đến 1, 5 tỷ đồng, bà Liễu cho rằng mình không đi đánh bạc mà là đi tiếp thị khăn lạnh cho các cửa hàng, quán ăn bên Campuchia. Việc rủ ông Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 tỉnh Long An- đi Campuchia với bà là do ông biết đường đi nước bước; bà sợ sang Campuchia bị bắt bớ nên đi cùng ông và sẵn dịp nhờ ông chỉ mối tiếp thị khăn lạnh...

Mẹ nhà báo Hoàng Hùng trước nỗi đau về cái chết tức tưởi của anh

Sau khi thấy không thể chối cãi, bà Liễu thú nhận mình đã đi đánh bạc nhưng cho rằng nguyên nhân chồng chết có thể là do tự tử, vì buồn chuyện vợ con; còn buồn vợ con chuyện gì thì bà không giải thích (Báo Lao Động ngày 10-2-2011). Trong khi đó, ngay buổi đầu tiên gặp Tổng Biên tập BáoNgười Lao Động Đỗ Danh Phương tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhà báo Hoàng Hùng đã khẩn thiết: "Các anh ráng lo giúp em, có gì sau này em trả". Điều đó chứng tỏ khát vọng sống của anh là rất lớn, anh không nghĩ mình sẽ ra đi, không hề có ý định tự tử.

Em Lê Hồng Nhung- con gái lớn nhà báo Hoàng Hùng - khóc ngất khi đưa tang cha

Ngày 11-2-2011, trả lời trên báo chí về việc nghĩ gì khi có nhiều thông tin nghi bà là người giết chồng, bà Liễu nói: "… Nếu tôi là kẻ thủ ác thì có bị kết án tử hình cũng không đền hết tội. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc và chưa hề có kết luận nào nói tôi giết chồng. Tôi đang đạp trên dư luận để sống…” (Báo Đất Việt).

Cũng theo bà Liễu, mâu thuẫn vợ chồng trong việc bà đòi bán nhà là không hề có. Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, bà còn “lớn tiếng”: “Hổm nay báo đăng tôi đánh bài thua một tỉ mấy, thực sự đâu có như vậy. Những thông tin báo đăng thì tôi thu thập lại sau này tính. Thực sự tôi chỉ nói vụ việc bán nhà có một lần. Anh Hùng nói để chừng nào lộ tráng nhựa thì bán có giá, vậy thôi. Có vong hồn anh Hùng, chuyện sao thì tôi nói vậy. Tôi muốn báo chí phản ánh vụ việc này thì phải đầy đủ thông tin, chứng cứ rõ ràng, đem dư luận mà nói thì tôi không đồng ý”.

Theo NLĐO