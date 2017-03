Những nạn nhân lên tiếng

Nhà bà Bảy Huệ ở ngay đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, TP Cà Mau. Nhưng đã 11 tháng đúng bà bỏ nhà, trốn ở các vùng hẻo lánh vì sợ Ba Ẩn truy sát.

Vay nặng lãi: Con đường nhanh nhất để mất nhà

Từ nhỏ, bà Bảy Huệ đã sống gần với các tay “anh chị” ở Cà Mau, bà với Ba Ẩn (tay trùm giang hồ vừa sa lưới) từng rất thân thiết. Thế nhưng chỉ vì 30 triệu đồng bà mượn mà chưa kịp trả, Ba Ẩn đã cưỡng đoạt tài sản của bà.

Theo đơn tố cáo của bà Bảy Huệ, mấy năm trước vì trễ hạn góp tiền cho Ba Ẩn có vài ngày, Ba Ẩn đã đến quán rượu đang kinh doanh của bà ở phường 9, TP Cà Mau dọn sạch tài sản trị giá 56 triệu đồng. Bà đã làm đơn tố cáo và sau khi gửi đơn là bà trốn ngay: “Gần một năm qua, tôi đã đi khắp hết tất cả nhà người thân để trốn. May mà công an đã ra tay!” - bà Bảy Huệ nói.

Một thuộc hạ của Ba Ẩn đã từ bỏ giang hồ cho biết chỉ trong không đầy ba năm “tái xuất giang hồ”, Ba Ẩn đã khiến cho vài chục người dân phải bỏ trốn biệt tích vì không còn khả năng góp tiền, sợ y xử.

Bà P. kể lại chuyện bị giang hồ khủng bố.Căn nhà của bà Sáng, ông Trinh bán thịt heo ở phường 7 bị lấy vì dính đến tiền nặng lãi của giang hồ. Ảnh: TV

Ở hẻm Bảy Chỉnh, gần chợ rau củ quả phường 7, TP Cà Mau, bà Sáng, ông Trinh chỉ hỏi tiền góp 150 triệu đồng, sau hơn một năm đã mất trắng căn nhà trị giá gần 400 triệu đồng... Người dân cho biết: “Nhà bà Sáng bỏ đi cả năm nay rồi. Tại hỏi tiền góp, không có tiền trả, bị người ta lấy nhà. Xóm này có nhà của Cu tiên sinh cũng mất nhà như vậy nữa”.

Và hầu hết ở các phường trong TP Cà Mau đều có những gia đình mất nhà vì lấy tiền góp của giới giang hồ. Với lãi suất từ 30%, thậm chí 60%/tháng, những người hỏi tiền góp dễ dàng bị mất nhà chỉ sau vài tháng.

Một đàn em giang hồ của Ba Ẩn đã giải nghệ cho biết: “Mức thu lãi thông thường của các đại ca là mỗi 1 triệu đồng thu lãi 10.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, một số người lấy lãi cao gấp đôi, 1 triệu đồng lấy 20.000 đồng/ngày”. Cách lấy nhà cũng hết sức đơn giản, không đao to búa lớn. “Các đại ca chỉ cần nói nhỏ nhẹ thôi, chủ nợ phải biết rút êm giao nhà. Họ không hù đâu, nói là làm!”.

Dọa chém trong ngày đưa dâu

Đầu năm nay, bà P. ở khóm 4, phường 9, TP Cà Mau chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái. Trước đám cưới một ngày, cô con gái quỳ phục trước mặt cha mẹ xin tha thứ cho một lỗi lầm. Hóa ra giới giang hồ đang đe dọa cô nếu không thanh toán số tiền đã hỏi góp thì họ sẽ đến chém ngay trong ngày cưới.

Bà P. kể: “Trước đó một năm, con gái tôi cùng một đứa bạn hùn hạp mở quán giải khát tại phường 5, TP Cà Mau. Tôi cũng cho nó một chút vốn nhưng nó tham làm lớn nên hỏi tiền góp thêm 100 triệu đồng. Chỉ chưa đầy một năm, nó đã trả lãi đến 202 triệu đồng nhưng tiền vốn vẫn còn nguyên 100 triệu đồng”. Khi bà P. ra mặt giải quyết vụ việc, những người cho vay vẫn không khoan nhượng, phải lấy đủ tiền 100 triệu đồng, cộng 2 triệu đồng chưa góp hai ngày qua. Đường cùng, bà P. báo công an can thiệp. Tuy nhiên, bà không được can thiệp vì biên nhận nợ của con gái bà P. thể hiện là mượn tiền, không lấy lãi suất, công an không có cớ bắt tội cho vay nặng lãi. Sau đó, bà P. còn phải đối mặt với những tháng ngày bị khủng bố, căng thẳng. Chúng tuyên bố một câu nghe rùng rợn: “hoặc là tiền, hoặc là máu”. Mấy ngày sau, đêm 29-1-2010, khi H. (em trai của bà) về đã bị chúng đón đường đánh bằng mũ bảo hiểm và đâm trọng thương.

Trong đơn kêu cứu gửi cơ quan công an vào tháng 1-2010, bà P. thống thiết: “Kính mong các cơ quan thực thi pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh những kẻ cho vay nặng lãi có băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê. Có như vậy nhiều gia đình khác không phải tan nhà nát cửa, bỏ xứ ra đi như thời gian qua và hiện nay”.

TRẦN VŨ