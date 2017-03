Những ngày kinh hoàng của bé 15 tuổi trong quán bar

TN (15 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vừa trở về nước sau hơn hai tháng bị giam giữ ở Malaysia vì làm việc bất hợp pháp ở nước này. Em cùng mẹ ruột bị lừa đưa qua Malaysia, vào làm tiếp viên cho khách làng chơi tại một quán bar.

“Kể từ khi về nước, mỗi khi nghe nhạc cháu lại giật giật liên hồi. cháu bị nhiễm trùng sinh dục, tôi phải đưa đi khám bác sĩ” - trong căn nhà ở thị xã Dĩ An, bà ngoại của N. nói trong nước mắt.

Theo cháu N., đầu năm 2016, cháu cùng mẹ lên TP.HCM phục vụ trong một quán nhậu ở quận 7 với tiền công 3,5 triệu đồng/tháng. Làm được hai ba tháng, một người bạn của mẹ đang làm việc bên Malaysia rủ sang bên đó phụ bưng bê với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Sau đó người này lo giấy tờ, mua vé máy bay cho hai mẹ con hết hơn 30 triệu đồng, do chủ ở Malaysia chi trả.





Cháu N. khóc khi kể lại những ngày kinh khủng ở Malaysia. Ảnh: T.DŨNG







Hộ chiếu của N. Ảnh: T.DŨNG

“Khi qua Malaysia cháu mới biết công việc của mình là làm massage ở quán bar, còn mẹ cháu bị đưa vào làm ở nơi khác” - N. nói.

Theo N., nơi em làm việc là quán bar karaoke, có chín phòng do chín tiếp viên phục vụ đều là những cô gái từ Việt Nam qua. “Ngay ngày đầu tiên đến Malaysia, cháu bị bắt mặc bộ đầm ôm sát cơ thể, hở hang đi tiếp khách từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau. Khách vào uống thuốc lắc, hút “cỏ” để nhảy theo nhạc. Công việc của cháu là rót bia, pha thuốc, uống cùng khách, massage, bị sàm sỡ cũng phải chịu nếu không sẽ bị chủ chửi” - N. nói.

“Mỗi đêm khách cho tiền tương đương từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, nếu ngày nào có hai bàn trở lên, tiền bo sẽ phải chia cho chủ một nửa. Khoảng 3 giờ sáng, các tiếp viên về căn nhà cách quán khoảng 50 m, góp tiền đi chợ nấu ăn hằng ngày” - N. nói.

Theo N., mỗi tối ai nấy đều say nên về phòng là lăn ra ngủ. “Dù mệt nhưng cháu vẫn phải đi làm để trả nợ tiền vé máy bay” - N. nói.

Làm ở quán bar được ba tháng thì cảnh sát Malaysia ập vào bắt giữ, đưa N. vào trại giam. “Ở trong trại giam, cháu chỉ có một bộ đồ vì không có người thăm nuôi, vì vậy buổi tối cháu cởi ra giặt để hôm sau mặc lại. Hai tháng sau, cháu được thả và cảnh sát mua vé máy bay cho về Việt Nam. Cháu bị giam với khoảng 200 người trong một phòng rộng. Do cháu còn nhỏ lại vào sau nên những người trong tù bắt cháu làm gì cháu cũng phải làm cho họ. Tủi thân nhất là vào ban đêm không có quần áo mặc nên lạnh, không ngủ được” - N. kể trong nước mắt.

Bà ngoại cháu N. cho là cháu bị lừa bán ra nước ngoài nên đã làm đơn tố cáo đến công an. “Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo vụ việc của bà ngoại cháu N. Công an phường đang tiến hành xác minh trước khi báo cáo lên cấp trên” - lãnh đạo Công an phường Bình Thắng, nơi cháu N. cư ngụ cho hay.