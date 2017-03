Những nghi vấn ban đầu về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Nạn nhân gồm vợ chồng chủ nhà, hai con và hai cháu họ (tuổi từ 14 đến 22 tuổi). Hung thủ đã ra tay vô cùng tàn độc, các nạn nhân đều bị tử vong trong tình trạng người bị trói tay, người bị bịt mắt và tất cả đều bị tử vong do bị cắt cổ.

Xác định đây là một vụ trọng án, ngay lập tức các lực lượng nghiệp vụ đã được điều ngay đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra, bao gồm: các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phía Nam gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước. Đích thân đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh Bình Phước cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc.



Xưởng gỗ bên cạnh ngôi biệt thự. Ảnh: TTO

Nhiều nhận định phán đoán cũng được đưa ra xung quanh vụ thảm sát dã man này. Một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước nhận định: "Vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Các đối tượng gây án có thể là người từ nơi khác đến chứ không phải người ở địa phương".

Cũng có thông tin cho rằng hung thủ có thể là các sát thủ chuyên nghiệp, được thuê để giải quyết mâu thuẫn trong việc làm ăn với gia đình nạn nhân. Sau khi giết cả gia đình ông Mỹ, các hung thủ cũng đã lấy đi một số tài sản.

Trả lời báo chí, một điều tra viên cao cấp của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định: “có thể thủ phạm có sự thù hằn, mâu thuẫn với nạn nhân (có thể là cạnh tranh trong làm ăn kinh doanh) vì nếu chỉ để đạt được mục đích là cướp tài sản thì không cần thiết phải giết người bằng cách mất thời gian như vậy, trói nạn nhân lại và cắt cổ từng người mà có thể dùng cách nhanh hơn như chém, đâm. Điều này chứng tỏ thủ phạm có sự thù hằn khi ra tay”.

Một người dân ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (xin giấu tên) cũng cho biết: "Bình thường đến ngày 8, 9 là ngày phát lương cho công nhân tại xưởng gỗ. Trước đó 2 ngày hai vợ chồng ông Lê Văn Mỹ có rút tiền để về trả lương cho công nhân. Số tiền rất lớn vì công nhân làm việc tại xưởng gỗ đông. Tui biết vì tui cũng là công nhân làm gỗ, có bạn làm bên này, có thể các đối tượng đã thấy số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản".

Được biết, công ty Quốc Anh có khoảng 200 công nhân tham gia làm việc tại xưởng gỗ ngay bên cạnh căn biệt thự. Vụ việc được phát hiện bởi một người giúp việc, một số công nhân đến làm việc trong buổi sáng không phát hiện vụ việc nên vẫn làm việc bình thường tại xưởng cho đến khi nghe tiếng la hét của người giúp việc.

Những người hàng xóm xung quanh và chính quyền địa phương cũng xác định gia đình nạn nhân sống tốt với mọi người xung quanh, gia đình ông Mỹ cũng đối xử với hàng xóm rất tốt, không có điều tiếng gì.

Dư luận bức xúc bày tỏ mong muốn hung thủ sớm bị bắt. Các lực lượng nghiệp vụ đang làm việc hết sức khẩn trương thu thập chứng cứ tại hiện trường. Được biết có một nghi phạm đã bị bắt giữ.