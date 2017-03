Những nhà lân cận chưa thoát nguy

Nhiều tài liệu quan trọng, quý hiếm cùng các dự án nghiên cứu khoa học, hệ thống thông tin - tư liệu tổng hợp và chuyên ngành, sổ sách kế toán... của viện đều chìm sâu dưới đất sau vụ sập ngày 9-10. Khả năng thu hồi các tài liệu là gần như không thể. Tiến sĩ Lê Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện KHXH, cho biết chưa thể thống kê được tổng thiệt hại về tài sản là bao nhiêu.

Hôm qua, các luật sư của Công ty TNHH Luật Sài Gòn đã làm việc với Viện KHXH để hỗ trợ về pháp lý trong khắc phục, giải quyết hậu quả từ sự cố trên. Hậu quả trước tiên là hoạt động của viện bị “kẹt cứng” vì mất... con dấu.

Nhiều nhà có khả năng sập tiếp

Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng PC15, Công an TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra đã trưng cầu Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn giám định sự cố trên. Công ty sẽ xác định nguyên nhân làm sập hai tòa nhà của Viện KHXH và mức độ thiệt hại về tài sản. Kết quả giám định công ty phải gửi PC15 trước ngày 30-10.

Hôm qua, đại diện công ty kiểm định đã đề nghị Viện KHXH cung cấp hồ sơ, bản vẽ trụ sở các tòa nhà nhưng lãnh đạo viện cho biết những hồ sơ đó cũng bị vùi lấp hết. Công ty kiểm định cho biết sẽ xem xét khả năng liệu có người nào bị vùi trong hai căn nhà sập hay không, chất lượng của căn nhà còn lại thế nào và những ảnh hưởng đối với các công trình lân cận.

Kết quả sơ bộ ghi nhận tòa cao ốc YoCo cao 10 tầng và một hầm nằm sát cao ốc Pacific chưa bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, công ty kiểm định sẽ tiếp tục theo dõi trong nhiều ngày tới. Công ty kiểm định đã đề nghị không nên sử dụng dãy nhà vệ sinh của Sở Ngoại vụ TP. Tòa nhà còn lại của Viện KHXH tường bị nứt toát cũng không thể sử dụng được nữa. Công ty kiểm định khẳng định chưa biết có tòa nhà nào quanh đó bị sập tiếp hay không vì chưa xác định được bên dưới hố đào còn túi nước nào nữa hay không. Công ty này đang hoàn chỉnh đề cương khảo sát, quan trắc địa chất của khu vực để đánh giá sự ảnh hưởng lâu dài từ vụ sập nhà trên.

Lòi ra thêm một tầng xây lố nữa!

Ngày 10-10, ông Ngô Duy Tân, Giám đốc Công ty TNHH bia Thái Bình Dương (chủ đầu tư cao ốc Pacific), trả lời phóng viên là cao ốc này được cấp phép bốn tầng hầm, chỉ xây lố một tầng hầm. Thế nhưng báo cáo của Sở Xây dựng ngày 10-10 cho biết cao ốc này xây lố tới hai tầng hầm. Hôm qua, chúng tôi đã kiểm chứng thì phát hiện cao ốc đã có tới sáu tầng hầm (xây lố tới ba tầng) với độ sâu trên 20 m thay vì giấy phép chỉ là 11 m.

Khi chúng tôi đề cập năng lực của đơn vị quản lý dự án, thi công và tư vấn giám sát... thì ông Tân từ chối trả lời.

Theo giám đốc một công ty xây dựng (đề nghị không nêu tên), cao ốc Pacific là công trình xây dựng dân dụng, chủ đầu tư có thể tự thi công hoặc tự tư vấn giám sát (không đồng thời là tư vấn giám sát và thi công - PV). Tuy nhiên, do đây là công trình có diện tích sàn trên 22.000 m2, là loại đặc biệt (tổng diện tích sàn trên 15.000 m2), đơn vị quản lý dự án, thi công và tư vấn giám sát phải có đủ năng lực. “Tức các đơn vị này phải có chức năng và đã từng tham gia một công trình cùng cấp hoặc hai công trình xây dựng cấp 1. Nếu không biết làm thì phải đi thuê” - ông nói.

Chế tài nhẹ, chưa đủ sức răn đe

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nếu chủ đầu tư thực hiện đúng giấy phép và quy định về an toàn xây dựng thì sự cố sập nhà đã không xảy ra. Do ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư thấp, chẳng hạn vì lợi nhuận mà thuê nhân công tay ngang thi công công trình... nên gây sập nhà lân cận. Việc phát hiện sai phạm cũng chậm, các biện pháp chế tài chưa đủ mạnh nên chưa đủ sức răn đe. Chẳng hạn trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát không đủ năng lực, khi phát hiện cũng chỉ phạt tiền chứ không làm được gì cả. “Phải xử phạt thật thích đáng thì mới may ra” - ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cho biết chiều nay TP sẽ họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để làm sáng tỏ vấn đề. Chủ đầu tư sẽ báo cáo sự việc cũng như về năng lực thi công, tư vấn giám sát... Sau đó mới có kết luận chính thức ai sai phạm, mức độ sai phạm, trách nhiệm thế nào.

Khi có dấu hiệu sự cố: Xử lý ra sao?

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có tầng hầm trong đô thị phải có các chỉ dẫn, tạo điều kiện thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, đồng thời thực hiện công tác giám sát trong suốt quá trình thi công để xử lý các khác biệt giữa thực tế thi công và đồ án thiết kế. Cấm xây sai thiết kế tầng hầm đã được cấp phép hoặc tham gia xây dựng tầng hầm mà không đủ điều kiện năng lực theo quy định. Thiết kế xây dựng công trình có tầng hầm trong đô thị phải đề xuất nhiệm vụ của công tác quan trắc địa kỹ thuật.

Trong quá trình thi công hố đào trong vùng đất yếu, khi xuất hiện các giá trị quan trắc cảnh báo có dấu hiệu sự cố, nhà thầu thi công cần báo ngay với chủ đầu tư. Nếu cần thiết có thể tạm ngừng thi công và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp như: giảm tải trên khu vực lân cận hố đào (di chuyển đất thừa, các vật tư, phương tiện thi công ra xa hố đào); san lấp lại phần hố đã đào, giảm độ dốc thành (mái) hố đào; gia cường các hệ neo hoặc kết cấu chống đỡ thành hố đào; giảm thiểu bơm, hút hạ thấp mực nước ngầm; giảm thiểu các hoạt động thi công gây chấn động mạnh tại các khu vực lân cận như đóng, ép cọc, hoạt động vận chuyển bằng các xe tải nặng... (Trích Nghị định 41 ngày 22-3-2007 và Quyết định 1336 của Bộ Xây dựng năm 2006). Khi thi công tầng hầm cao ốc Pacific, công nhân phát hiện một lỗ hổng kích thước 2 tấc x 7 tấc xì nước nhưng chỉ cho công nhân bít lỗ hổng lại là sai quy trình. Chính sự hời hợt này đã dẫn đến sự cố nghiêm trọng trên.