Những thảm án công an chậm chân hơn tội phạm

Nhiều lần dằn mặt trước khi hạ sát

Tháng 9-2013, phiên phúc thẩm tại TAND tối cao TP.HCM đã nâng mức xử đối với bị cáo Ngô Quang Trưởng về tội giết người từ chung thân lên tử hình.

Trưởng là TGĐ Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, cũng chính là người chủ mưu, thuê Vũ Văn Luân (Luân “con”, giang hồ gốc Hải Phòng) giết chết phó giám đốc công ty là ông Đặng Xuân Sỹ . Ông Sỹ bị thủ tiêu vì đã liên tục gửi đơn tố cáo những hành vi sai trái của Trưởng trong quá trình kinh doanh.



Bị cáo Ngô Quang Trưởng tại tòa

Tại tòa, bị cáo cho rằng mức phạt chung thân là quá nặng vì bản thân bị cáo không chủ tâm giết chết ông Sỹ mà chỉ muốn “đánh dằn mặt”. Thế nhưng, theo nhiều bằng chứng, Trưởng đã nhiều lần thuê Luân “con” và đàn em hăm dọa, hành hung ông Sỹ và có âm mưu chiếm đoạt cổ phần của ông Sỹ trong công ty Hoàng Hải từ lâu.

Biết bản thân bị căm giận và có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng vì Trưởng có nhiều biểu hiện quá khích, bất chấp pháp luật, ông Sỹ đã trình báo với cơ quan chức năng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, ông Sỹ bị băng nhóm Luân “con” phục kích và đâm tử vong tại chỗ trên con đường Hai Bà Trưng đông đúc, giữa trung tâm TP.HCM hôm 15-9-2009.

Không ngăn chặn kịp dù hung thủ công khai ý đồ



Khi bị bạn trai là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, Thừa Thiên - Huế) sát hại trên đường Ngô Tất Tố, nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, Quảng Ngãi) vừa rời khỏi trụ sở công an phường 22, quận Bình Thạnh. Cô đến để trình báo việc mình liên tục bị Khuyến nhục mạ, thậm chí tung tin đe dọa lên facebook khiến Hằng vô cùng hoảng sợ.



Hằng và Khuyến khi còn yêu nhau

Do mâu thuẫn tình cảm, níu kéo không được, Khuyến đã nhiều lần chặn đường, hành hung chị Hằng. Cuối năm 2012, Khuyên còn đem hai lít xăng đến phòng trọ của Hằng, định phóng hỏa. May mắn chủ nhà phát hiện và báo công an kịp thời. Khuyến nhờ thầy bói “yểm bùa” Hằng, tung ảnh của Hằng lên facebook kèm theo những ám chỉ, dọa dẫm sẽ làm hại nếu Hằng không đáp lại.

Hằng bị khủng bố tinh thần triền miên đến mức khủng hoảng. Cuối cùng, cô quyết định trình báo sự việc đến công an, nhờ được can thiệp và bảo vệ trước những hành vi ngày càng vượt quá giới hạn của Khuyến.

Không may, Hằng đã không kịp nhận được sự giúp đỡ thì đã bị kẻ cuồng yêu chặn lại trên đường về, dùng dao tự chế đâm nhiều nhát vào người Hằng dẫn đến tử vong.



Hiện trường vụ Hằng bị sát hại hôm 13-4-2013 tại giao lộ Phú Mỹ-Ngô Tất Tố

Hung thủ hành động ngoài dự kiến của công an

Gần đây nhất, vụ học sinh Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi) bị bạn thân sát hại, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trước đó, ngay sau khi phát hiện Đạt mất tích và nhận được tin nhắn tống tiền, đe dọa của hung thủ, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an quận Bình Tân.

Sau 6 ngày người nhà Đạt trao đổi qua lại bằng điện thoại với hung thủ, những lời lẽ dọa nạt của kẻ bắt cóc ngày càng tăng nặng khiến gia đình Đạt hoảng loạn. Thế nhưng, phía công an vẫn không có kết luận nào để khoanh vùng đối tượng hoặc định vị được chiếc điện thoại Iphone 4S của nạn nhân.



Sợi dây chuyền là dấu hiệu gia đình nhận ra Đạt

Đến khi xác Đạt được tìm thấy hôm 4-3-2014 tại Cảng Tân Thuận 2, P. Tân Thuận Đông, quận 7, cũng chính người nhà nạn nhân nhận diện được em qua sợi dây chuyền mặt Phật. Gia đình đã chủ động tìm hiểu các cuộc trao đổi của Đạt với bạn bè trên facebook để cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin quan trọng. Từ đó, công an nhận định đối tượng tình nghi ban đầu chính là Nguyễn Kim An (19 tuổi, bạn thân của Đạt).

Qua điều tra, An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, An đã đánh thuốc mê Đạt rồi đem vứt xuống sông ngay trong đêm Đạt mất tích (26-2). Hành vi giết người rồi vẫn tiếp tục tống tiền của hung thủ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cơ quan điều tra. Do đó, các bước nghiệp vụ áp dụng trước đó gần như…không có tác dụng. Thực tế, nạn nhân vẫn thiệt mạng và phải sau nhiều ngày hung thủ mới sa lưới, dù trước đó đã có nhiều tin trình báo từ gia đình. Hơn thế nữa, nghi vấn An có đồng phạm cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

