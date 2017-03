Những thủ đoạn mua bán người tinh vi

Đề nghị lập đường dây nóng của ba nước Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị thiết lập đường dây nóng tổng cục cảnh sát của ba nước nhằm xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, truy bắt tội phạm, giải cứu nạn nhân kịp thời. Đồng thời, ông Vương cũng đề nghị các bộ ngành, công an địa phương trong cả nước đổi mới phương pháp đấu tranh tuyên truyền để người dân không mắc vào thủ đoạn do tội phạm mua bán người giăng ra lừa gạt. Năm 2014, lực lượng công an, biên phòng trên toàn quốc đã phát hiện 469 vụ, 685 đối tượng và 1.031 nạn nhân. Sáu tháng đầu năm 2015 phát hiện 200 vụ án, 310 đối tượng lừa bán 508 nạn nhân. Riêng số vụ án mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia trung bình hằng năm chiếm khoảng 6% so với tổng số vụ án mua bán người được phát hiện trên toàn quốc.